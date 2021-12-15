"Омикрон" обнаружили в 77 странах – ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус сообщил, что новый штамм коронавируса Omicron обнаружен в 77 странах мира.
Источник: Гебреес, цитирует сайт ВОЗ
Прямая речь: "Сейчас 77 стран сообщили о случаях заболевания Omicron, и реальность такова, что Omicron, вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не зафиксирован".
"Omicron распространяется со скоростью, которой мы не наблюдали ни с каким предыдущим вариантом".
"Конечно, мы уже поняли, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск".
Детали: Гебреес заметил, что даже несмотря на более легкое течение болезни при новом штамме, "большое количество случаев может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения".
Гендиректор ВОЗ призвал вакцинироваться для сохранения жизни, а также к справедливому распределению вакцин.
"Появление Omicron побудило некоторые страны развернуть программы повышения эффективности (вакцинации – ред.) для всего взрослого населения, даже несмотря на то, что нам не хватает доказательств эффективности бустеров против этого варианта", – отметил Гебреесус.
Он также сообщил, что "41 страна до сих пор не смогла вакцинировать 10% населения, а 98 стран не достигли 40%".
"Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией", – подчеркнул гендиректор ВОЗ.
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.