"Омикрон" обнаружили в 77 странах – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус сообщил, что новый штамм коронавируса Omicron обнаружен в 77 странах мира.

Источник: Гебреес, цитирует сайт ВОЗ

Прямая речь: "Сейчас 77 стран сообщили о случаях заболевания Omicron, и реальность такова, что Omicron, вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не зафиксирован".

"Omicron распространяется со скоростью, которой мы не наблюдали ни с каким предыдущим вариантом".

"Конечно, мы уже поняли, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск".

Детали: Гебреес заметил, что даже несмотря на более легкое течение болезни при новом штамме, "большое количество случаев может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения".

Гендиректор ВОЗ призвал вакцинироваться для сохранения жизни, а также к справедливому распределению вакцин.

"Появление Omicron побудило некоторые страны развернуть программы повышения эффективности (вакцинации – ред.) для всего взрослого населения, даже несмотря на то, что нам не хватает доказательств эффективности бустеров против этого варианта", – отметил Гебреесус.

Он также сообщил, что "41 страна до сих пор не смогла вакцинировать 10% населения, а 98 стран не достигли 40%".

"Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией", – подчеркнул гендиректор ВОЗ.

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Напомним: