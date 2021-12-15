Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Омикрон" обнаружили в 77 странах – ВОЗ

Среда, 15 декабря 2021, 02:22
Омикрон обнаружили в 77 странах – ВОЗ
фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус сообщил, что новый штамм коронавируса Omicron обнаружен в 77 странах мира.

Источник: Гебреес, цитирует сайт ВОЗ

Прямая речь: "Сейчас 77 стран сообщили о случаях заболевания Omicron, и реальность такова, что Omicron, вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не зафиксирован".

"Omicron распространяется со скоростью, которой мы не наблюдали ни с каким предыдущим вариантом".

"Конечно, мы уже поняли, что недооцениваем этот вирус на свой страх и риск".

Детали: Гебреес заметил, что даже несмотря на более легкое течение болезни при новом штамме, "большое количество случаев может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения".

Гендиректор ВОЗ призвал вакцинироваться для сохранения жизни, а также к справедливому распределению вакцин.

"Появление Omicron побудило некоторые страны развернуть программы повышения эффективности (вакцинации – ред.) для всего взрослого населения, даже несмотря на то, что нам не хватает доказательств эффективности бустеров против этого варианта", – отметил Гебреесус.

Он также сообщил, что "41 страна до сих пор не смогла вакцинировать 10% населения, а 98 стран не достигли 40%".

"Если мы покончим с неравенством, мы покончим с пандемией", – подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Омикронкоронавирусэпидемияздравоохранение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Омикрон
В Украине обнаружили подвид COVID-штамма Омикрон – BA.2
В компаниях BioNTech и Moderna объясняют, когда будет готова вакцина против Омикрона
Ученые не уверены, что следующие COVID-штаммы будут легче Омикрона
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: