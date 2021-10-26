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Верховный суд отреагировал на выпад Данилова известным мемом

Вторник, 26 октября 2021, 16:35
Фрагмент рисунка-мема

Верховный Суд использовал известный мем, чтобы ответить на слова секретаря СНБО Алексея Данилова об опасности украинских судов.

Источник: facebook-страница ВС

Детали: Мем выглядит так:

 

Этим мемом суд намекает, что СНБО с одной стороны декларирует стремление к независимости судебной ветви власти в Украине, а с другой – вмешивается в ее деятельность, хоть это и запрещено Конституцией.

Обычно этот мем используют, чтобы высмеять противоречие между желаниями определенной группы людей и их поведением, которое этим желаниям мешает.

Верховный суд заверил, что защищает верховенство права, демократию и права человека, а должностные лица, "публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности и нарушают принцип распределения государственной власти".

Скорее всего, речь идет о заявлении Данилова в интервью изданию "РБК-Украина". В нем секретарь СНБО утверждает, что украинские суды создали "корпорацию" и являются "более опасными, чем олигархи".

Что этому предшествовало:

  • 8 октября ВС направил проект судебной реформы Зеленского на проверку соответствия нормам Конституции.
  • В июле ВС отменил указ Зеленского об увольнении судьи КС Александра Тупицкого. В Офисе президента тогда заявили, что ВС пытается "уничтожить судебную реформу".
  • В мае Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании Василия Вирастюка народным депутатом от партии "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: Верховный судДаниловСНБО
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