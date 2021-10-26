Верховный суд отреагировал на выпад Данилова известным мемом
Верховный Суд использовал известный мем, чтобы ответить на слова секретаря СНБО Алексея Данилова об опасности украинских судов.
Источник: facebook-страница ВС
Детали: Мем выглядит так:
Этим мемом суд намекает, что СНБО с одной стороны декларирует стремление к независимости судебной ветви власти в Украине, а с другой – вмешивается в ее деятельность, хоть это и запрещено Конституцией.
Обычно этот мем используют, чтобы высмеять противоречие между желаниями определенной группы людей и их поведением, которое этим желаниям мешает.
Верховный суд заверил, что защищает верховенство права, демократию и права человека, а должностные лица, "публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности и нарушают принцип распределения государственной власти".
Скорее всего, речь идет о заявлении Данилова в интервью изданию "РБК-Украина". В нем секретарь СНБО утверждает, что украинские суды создали "корпорацию" и являются "более опасными, чем олигархи".
Что этому предшествовало:
- 8 октября ВС направил проект судебной реформы Зеленского на проверку соответствия нормам Конституции.
- В июле ВС отменил указ Зеленского об увольнении судьи КС Александра Тупицкого. В Офисе президента тогда заявили, что ВС пытается "уничтожить судебную реформу".
- В мае Верховный суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об избрании Василия Вирастюка народным депутатом от партии "Слуга народа".