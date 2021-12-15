Канал "Рада" открестился от ролика с политтехнологом Петровым в парламенте
Парламентский телеканал "Рада" заявил, что он не имеет отношения к распространенному накануне видеоролику с "новыми ведущими" канала.
Источник: сообщение телеканала "Рада" в Facebook, Детектор медиа
Дословно: "Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, распространяемому в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание.
Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала".
Детали: В заявлении канал указывает, что он "независимый государственный телеканал" и его не финансируют "ни власть, ни оппозиция".
Накануне появились видеоролики с ведущими канала "Рады". В видеоролике в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.
По данным УП, перезапуском канала Рада занимается Алексей Семенов, запускавший каналы Медведчука и "Прямой". Он лично переманивает журналистов, проводит встречи.
К переформатированию телеканала "Рада" привлекли скандально известного политтехнолога Владимира Петрова, являющегося организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Александра Варченко, жена которого на тот момент работала первой замглавы Государственного бюро расследований.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что 15 декабря парламентский телеканал "Рада" планирует выйти в эфир в обновленном формате – с современной парламентской и дополнительной студией в Кабмине.
- Бюджет-2022 предусматривает выделение на нужды телеканала "Рада" 378 миллионов гривен, что является существенным увеличением финансирования вещателя.