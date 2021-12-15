Канал "Рада" открестился от ролика с политтехнологом Петровым в парламенте

Парламентский телеканал "Рада" заявил, что он не имеет отношения к распространенному накануне видеоролику с "новыми ведущими" канала.

Источник: сообщение телеканала "Рада" в Facebook, Детектор медиа

Дословно: "Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, распространяемому в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание.

Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала".

Детали: В заявлении канал указывает, что он "независимый государственный телеканал" и его не финансируют "ни власть, ни оппозиция".

Накануне появились видеоролики с ведущими канала "Рады". В видеоролике в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.

По данным УП, перезапуском канала Рада занимается Алексей Семенов, запускавший каналы Медведчука и "Прямой". Он лично переманивает журналистов, проводит встречи.

К переформатированию телеканала "Рада" привлекли скандально известного политтехнолога Владимира Петрова, являющегося организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Александра Варченко, жена которого на тот момент работала первой замглавы Государственного бюро расследований.

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