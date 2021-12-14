На телеканалі "Рада" працюватиме політтехнолог, який потрапив у секс-скандал
До переформатування телеканалу "Рада" залучили скандально відомого політтехнолога Володимира Петрова, який є організатором секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка, дружина якого на той момент працювала першою заступницею голови Державного бюро розслідувань.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі президента
Деталі: Формат телеканалу "Рада" оновлять. Зокрема, редакція телеканалу отримає нову студію в приміщенні парламенту.
До переформатування телеканалу залучили скандально відомого політтехнолога Петрова.
Він є підозрюваним за кількома статтями: втручання в діяльність правоохоронців, завідомо неправдиве повідомлення про злочин, порушення недоторканності житла і таємниці листування. Розслідування наразі завершене, але досі не скероване до суду.
За версією слідства, Петров був організатором секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Варченка.
Дружина Варченка на той момент працювала першою заступницею голови Державного бюро розслідувань. Скандал пов'язували з тиском на керівництво ДБР.
Сам політтехнолог свою провину тоді не визнав.
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Що було раніше: 15 грудня стало відомо, що до "перезапуску" залучили медіаменеджера Олексія Семенова, який займався запуском телеканалів Віктора Медведчука, а також інформаційного телеканалу "Прямий".
Нагадаємо:
- 8 листопада 2018 року столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.
- Прокуратура відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.
- Пізніше в акаунті Бурейко у Facebook з'явились вибачення перед Варченком і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.
- 29 листопада стало відомо, що через підозру у причетності до скандалу затримали Володимира Петрова, який називає себе політтехнологом, та блогера Олександра Барабошка.
- Того дня, коли в акаунті Бурейко впереше з'явились звинувачення у домаганнях, у Державному бюро розслідувань розглядали відмову очільника відомства Романа Труби призначати відібраних на конкурсі керівників. Сам Труба тоді був у відпустці, його обов'язки виконувала заступниця Ольга Варченка. Трубі відмовили у повторному конкурсі.