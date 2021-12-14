На телеканалі "Рада" працюватиме політтехнолог, який потрапив у секс-скандал

До переформатування телеканалу "Рада" залучили скандально відомого політтехнолога Володимира Петрова, який є організатором секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка, дружина якого на той момент працювала першою заступницею голови Державного бюро розслідувань.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Офісі президента

Деталі: Формат телеканалу "Рада" оновлять. Зокрема, редакція телеканалу отримає нову студію в приміщенні парламенту.

До переформатування телеканалу залучили скандально відомого політтехнолога Петрова.

Він є підозрюваним за кількома статтями: втручання в діяльність правоохоронців, завідомо неправдиве повідомлення про злочин, порушення недоторканності житла і таємниці листування. Розслідування наразі завершене, але досі не скероване до суду.

За версією слідства, Петров був організатором секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Варченка.

Дружина Варченка на той момент працювала першою заступницею голови Державного бюро розслідувань. Скандал пов'язували з тиском на керівництво ДБР.

Сам політтехнолог свою провину тоді не визнав.

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Що було раніше: 15 грудня стало відомо, що до "перезапуску" залучили медіаменеджера Олексія Семенова, який займався запуском телеканалів Віктора Медведчука, а також інформаційного телеканалу "Прямий".

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