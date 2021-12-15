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Канал "Рада" відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті

Середа, 15 грудня 2021, 18:02
Канал Рада відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті
скріншот

Парламентський телеканал "Рада" заявив, що він не має стосунку до поширеного напередодні відеоролику із "новими ведучими" каналу.

Джерело: повідомлення телеканалу "Рада" у Facebook, Детектор медіа

Дослівно: "Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролику, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст.

Наші співробітники не проводили і не погоджували цей ролик. Це відео не буде виходити в ефірі нашого телеканалу".

Деталі: В заяві канал вказує, що він "незалежний державний телеканал" і його не фінансують "ані влада, ані опозиція".

Напередодні з’явилися відеоролики із ведучими каналу "Ради". У відеоролику у якості нових ведучих були представлені політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов та низка колишніх працівників українських телеканалів.

За даними УП, перезапуском каналу Рада займається Олексій Семенов, який запускав канали Медведчука та "Прямий". Він особисто переманює журналістів, проводить зустрічі.

До переформатування телеканалу "Рада" залучили скандально відомого політтехнолога Володимира Петрова, який є організатором секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка, дружина якого на той момент працювала першою заступницею голови Державного бюро розслідувань.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що 15 грудня парламентський телеканал "Рада" планує вийти в ефір в оновленому форматі – з сучасною парламентською студією та додатковою студією в Кабміні.
  • Бюджет-2022 передбачає виділення на потреби телеканалу "Рада" 378 мільйонів гривень, що є суттєвим збільшенням фінансування мовника.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радателебачення
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