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Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго – Шмигаль

Четверг, 16 декабря 2021, 18:47
Локдауна не будет, но с масками будем жить еще долго – Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что внедрять строгий карантин правительство не планирует, но ношение масок будет обязательным еще долго.

Источник: информагентство "Интерфакс-Украина"

Детали: Локдаун не будут вводить из-за того, что в Украине сохраняется высокий показатель вакцинации против коронавируса. Темпы прививки достигают еженедельно около одного миллиона граждан.

Прямая речь Шмыгаля: "Это (высокий показатель вакцинации граждан – ред.) является ключевым фактором, который позволяет заверить бизнес, что локдауна не будет".

Детали: Однако премьер добавил, что некоторые ограничения продлятся еще достаточно долго. В частности, обязательное ношение масок в общественных местах, ведь, по его словам, вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, а предотвращает смерть и тяжелое течение заболевания.

Шмигаль напомнил, что в Украине вакцинировано уже более 40% взрослого населения.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Шмыгаль
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