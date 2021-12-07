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Очередная вспышка COVID-19 может произойти после Нового года – КШЭ

Вторник, 7 декабря 2021, 12:29
Очередная вспышка COVID-19 может произойти после Нового года – КШЭ
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом вероятно случится в январе 2022 года.

Источник: брифинг Центра экономики здравоохранения КШЭ в facebook

Прямая речь: "Смертность, как ожидалось, продолжает спадать. По сравнению с прошлой неделей (показатель смертности – ред.) составляет –19%. Мы в КШЭ ожидаем продолжения спада среднесуточной смертности, по крайней мере, до конца этого года.

Со следующего года мы ожидаем увеличения риска повторной вспышки, особенно учитывая внешнюю угрозу европейских стран. Где мы видим такое "перебрасывание" заболеваемости в страны, где не наблюдали высоких показателей заболевания. И сейчас в этих странах, где была стабилизация, уже начинается повторная активная вспышка".

Детали: Руководитель аналитического центра Юрий Ганиченко отметил, что четвертую неделю подряд в Украине продолжается спад всех ключевых эпидемиологических показателей: количество выявленных случаев суток (–15%), госпитализаций (–13%) и смертности (–19%).

К тому же, отметили в КШЭ, за ноябрь в Украине сделали более 7 миллионов прививок – абсолютный рекорд по количеству вакцинированных за месяц.

По подсчетам исследователей КШЭ в Украине полностью вакцинировали 38% взрослого населения, 44% – первой дозой.

Самый высокий показатель вакцинации приходится на Киев: 64% взрослых жителей получили две дозы, 67% – одну дозу. Еще в 5 регионах вакцинировали обеими дозами больше 40% взрослого населения.

Уровень вакцинации жителей регионов Украины
Уровень вакцинации жителей регионов Украины
Скриншот онлайн-трансляции на facebook-странице КШЭ

Подытоживая, исследователи предостерегли о возможной угрозе от недавно выявленного штамма "Омикрон", но посоветовали ждать официальных данных о его заразности и летальности.

Предыстория: 

  • В начале ноября аналитики КШЭ прогнозировали, что пик заболеваемости будет в середине ноября, а спад ожидали ближе к началу декабря. Кроме того, они прогнозировали 92 тысячи погибших от коронавируса до конца года.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что показатели по COVID-19 улучшаются, но посоветовал готовиться к новой вспышке. В то же время, он пообещал, что усиления карантина на новогодние праздники не планируют.
  • С 7 декабря Киев и еще 8 областей перешли в "желтый" уровень карантинных ограничений.

Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирускарантин
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