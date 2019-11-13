Американские катера Island включили в состав ВМС, на очереди еще три

Переданные Украине американские патрульные катера класса Island включен в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Источник: Радио Свобода, Facebook заместителя одесского городского головы Андрея Котляра

Детали: В Одессе состоялось торжественное включение американских патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск", а также поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Исполняющий обязанности председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон во время официальной церемонии сообщил, что Военно-морские силы Украины получат от Соединенных Штатов Америки еще три катера класса Island

Прямая речь: "Эти катера расширят оперативные возможности украинского флота и повысят потенциал реагирования для защиты суверенитета и территориальной целостности. Катера также обеспечивают ситуативную осведомленность вблизи береговой линии и помогут бороться с контрабандой ", -

Предыстория:

В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеровкласса Island ("Айленд") Украине.

30-метровые катера - Drummond и Cushing - построены 40 лет назад, способны выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

В марте 2019 г. главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катеракласса Island.

В августе 2019 г. опытно-проектный центр кораблестроения, входящий в "Укроборонпром", приступил к разработке варианта модернизацииприменяемых патрульных катеров Island, которые США передали ВМС ВСУ.

В сентябре украинские моряки завершили подготовкув США для службы на катерах класса Island.

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.