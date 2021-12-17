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Скандального политтехнолога Петрова отстранили с телеканала "Рада"

Пятница, 17 декабря 2021, 21:30
Владимир Петров. Скриншот трансляции выпуска ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1

Редакционный совет телеканала "Рада" отстранил политтехнолога Владимира Петрова.

Источник: Детектор Медиа со ссылкой на источник в аппарате парламента

Детали: После отстранения Петрова его коллега Сергей Иванов заявил, что прекратит сотрудничество с телекаланалом.

Прямая речь Иванова: "Только что депутат Шуфрич заявил с трибуны ВР, что Владимир Петров отстранен от прямых эфиров телеканала "Рада". Если это правда и шантаж депутатов победил здравый смысл, я тоже буду прекращать сотрудничество с каналом. Я не политик – изменять друзьям и коллегам не привык".

Что было раньше: 14 декабря стало известно из источников "Украинской правды" о том, что политтехнолог Петров присоединится к реформированию телеканала Рада после обновления формата. Он известен, в частности, тем, что причастен к медиаскандалу об обвинениях мужа замглавы ДБР в сексуальных притязаниях к студентке.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакурьезмедиа
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