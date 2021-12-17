Скандального політтехнолога Петрова відсторонили з телеканалу "Рада"

Редакційна рада телеканалу "Рада" відсторонила політтехнолога Володимира Петрова.

Джерело: Детектор Медіа з посиланням на джерело в апараті парламенту

Деталі: Після відсторонення Петрова його колега Сергій Іванов заявив, що припинить співпрацю з телекаланалом.

Пряма мова Іванова: "Щойно депутат Шуфрич заявив з трибуни ВР, що Володимира Петрова відсторонено від прямих ефірів телеканалу "Рада". Якщо це правда і шантаж депутатів переміг здоровий глузд, я теж припиню співпрацю з каналом. Я не політик – зраджувати друзів та колег не звик".

Що було раніше: 14 грудня стало відомо з джерел "Української правди" про те, що політтехнолог Петров долучиться до реформування телеканалу "Рада" після оновлення формату. Він відомий, зокрема тим, що причетний до медіаскандалу про звинувачення чоловіка заступниці голови ДБР у сексуальних домаганнях до студентки.