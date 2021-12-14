На телеканале "Рада" будет работать политтехнолог, известный из-за секс-скандала

К переформатированию телеканала "Рада" привлекли скандально известного политтехнолога Владимира Петрова, являющегося организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Александра Варченко, жена которого на тот момент работала первой заместительницей главы Государственного бюро расследований.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: Формат телеканала "Рада" обновят. В частности, редакция телеканала получит новую студию в помещении парламента.

К переформатированию телеканала привлекли скандально известного политтехнолога Петрова.

Он подозревается по нескольким статьям: вмешательство в деятельность правоохранителей, заведомо ложное сообщение о преступлении, нарушении неприкосновенности жилья и тайны переписки. Расследование пока завершено, но до сих пор не направлено в суд.

По версии следствия, Петров был организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Варченко.

Жена Варченко на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывалси с давлением на руководство ГБР.

Сам политтехнолог свою вину тогда не признал.

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Что было раньше: 15 декабря стало известно, что к "перезапуску" привлекли медиа-менеджера Алексея Семенова, занимавшегося запуском телеканалов Виктора Медведчука, а также информационного телеканала "Прямий".

Напомним: