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На телеканале "Рада" будет работать политтехнолог, известный из-за секс-скандала

Вторник, 14 декабря 2021, 21:46
На телеканале Рада будет работать политтехнолог, известный из-за секс-скандала
Скриншот анонсу нового формата телеканала с Петровым

К переформатированию телеканала "Рада" привлекли скандально известного политтехнолога Владимира Петрова, являющегося организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Александра Варченко, жена которого на тот момент работала первой заместительницей главы Государственного бюро расследований.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: Формат телеканала "Рада" обновят. В частности, редакция телеканала получит новую студию в помещении парламента.

К переформатированию телеканала привлекли скандально известного политтехнолога Петрова.

Он подозревается по нескольким статьям: вмешательство в деятельность правоохранителей, заведомо ложное сообщение о преступлении, нарушении неприкосновенности жилья и тайны переписки. Расследование пока завершено, но до сих пор не направлено в суд.

По версии следствия, Петров был организатором секс-скандала о якобы домогательстве со стороны полицейского Варченко.

Жена Варченко на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывалси с давлением на руководство ГБР.

Сам политтехнолог свою вину тогда не признал.

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Что было раньше: 15 декабря стало известно, что к "перезапуску" привлекли медиа-менеджера Алексея Семенова, занимавшегося запуском телеканалов Виктора Медведчука, а также информационного телеканала "Прямий".

Напомним:

  • 8 ноября 2018 года столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.
  • Прокуратура открыла уголовное производство и поручила проводить расследования Службе безопасности.
  • Позже в аккаунте Бурейко в Facebook появились извинения перед Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и притязания исчезли.
  • 29 ноября стало известно, что по подозрению в причастности к скандалу задержали Владимира Петрова, который называет себя политтехнологом, и блогера Александра Барабошка.
  • В тот день, когда в аккаунте Бурейко в первый раз появились обвинения в домогательствах, в Государственном бюро расследований рассматривали отказ главы ведомства Романа Трубы назначать отобранных на конкурсе руководителей. Сам Труба тогда был в отпуске, его обязанности исполняла заместительница Ольга Варченко. Трубе отказали в повторном конкурсе.

Украинская правда, исправлено

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Темы: медиаВерховная Радаполиттехнологи
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