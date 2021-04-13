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Ермак: США должны разместить ракетные системы Patriot в Украине

Вторник, 13 апреля 2021, 10:21
Ермак: США должны разместить ракетные системы Patriot в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США могут разместить ракетные системы Patriot в Украине из-за военной агрессии России.  

Источник: Ермак изданию TIME

Прямая речь: "Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад.

А где США размещают свои ракеты "Patriot"? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь".

Детали: По словам президента Владимира Зеленского, войска России на границе с Украиной это способ "поднять температуру настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в ней партнера".

Зеленский считает, что "это своего рода проверка", но в издании считают, что сейчас его больше интересует членство в НАТО, чем присутствие в Украине высокотехнологичного оружия.

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Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакСШАвойнаоружие
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