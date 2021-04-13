Ермак: США должны разместить ракетные системы Patriot в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что США могут разместить ракетные системы Patriot в Украине из-за военной агрессии России.

Источник: Ермак изданию TIME

Прямая речь: "Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад.

А где США размещают свои ракеты "Patriot"? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь".

Детали: По словам президента Владимира Зеленского, войска России на границе с Украиной это способ "поднять температуру настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в ней партнера".

Зеленский считает, что "это своего рода проверка", но в издании считают, что сейчас его больше интересует членство в НАТО, чем присутствие в Украине высокотехнологичного оружия.

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