Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений – Блинкен

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, решением проблемы на востоке Украины стало выполнение условий Минских соглашений.

Источник: Блинкен в интервью латвийскому телеканалу LTV, цитирует Інтерфакс-Україна

Прямая речь: "Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое.

Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины".

"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО... что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия".

Детали: Госсекретарь отметил, что перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоится в Стокгольме, он провел многочисленные консультации по поводу российско-украинского конфликта с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации в Украине и вокруг нее", – подчеркнул он.

Накануне Блинкен в Риге по итогам встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что на встрече с Лавровым призовет отвести российские войска от границы с Украиной.

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", – сказал он.

Напомним:

Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи Североатлантического совета

Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на восток не имеют никакого обоснования. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе общения журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Риге.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию не применять силу против Украины и в очередной раз подчеркнул, что Москва знает, что она заплатит высокую цену из-за санкций и других шагов Запада за проявления какой-либо агрессии.