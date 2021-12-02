Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений – Блинкен

Четверг, 2 декабря 2021, 04:12
ФОТО: GETTY IMAGES

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, решением проблемы на востоке Украины стало выполнение условий Минских соглашений.

Источник: Блинкен в интервью латвийскому телеканалу LTV, цитирует Інтерфакс-Україна

Прямая речь: "Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое.

Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины".

"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО... что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия".

Детали: Госсекретарь отметил, что перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоится в Стокгольме, он провел многочисленные консультации по поводу российско-украинского конфликта с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации в Украине и вокруг нее", – подчеркнул он.

Накануне Блинкен в Риге по итогам встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что на встрече с Лавровым призовет отвести российские войска от границы с Украиной.

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", – сказал он.

Напомним:

Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи Североатлантического совета

Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, а требования РФ к Альянсу не расширяться на восток не имеют никакого обоснования. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе общения журналистами по итогам министерской встречи НАТО в Риге.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию не применять силу против Украины и в очередной раз подчеркнул, что Москва знает, что она заплатит высокую цену из-за санкций и других шагов Запада за проявления какой-либо агрессии.

Темы: СШАвойнаДонбассРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Экс-разведчики ГУР говорят, что Офис президента угрожал уголовными преследованием

У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана

Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве

Бутусов извинился "за эмоции" на пресс-конференции, но от слов не отказывается

Байден заявил о подготовке ряда инициатив для сдерживания Путина от вторжения в Украину

Зеленский впервые поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину

Все новости...
США
"Я не нажимал на курок" – Болдуин об убийстве украинки во время съемок фильма
Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека
США отреагировали на заявление Путина об угрозе для РФ из-за движения Украины в НАТО
Последние новости
23:24
В Кремле назвали предварительную дату видеозвонка между Байденом и Путиным
23:05
Новости экономики: Нафтогаз нашел новое газовое месторождение, тарифы на транспорт
22:24
Экс-разведчики ГУР говорят, что Офис президента угрожал уголовными преследованием
21:59
Турция передаст Украине не менее 20 "Байрактаров" в ближайшее время – Bloomberg
21:15
У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана
20:50
Новости 3 декабря: министр обороны о России, тариф на проезд в Киеве
20:49
Чехия направит военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
20:47
Энергорегулятор оштрафовал Нафтогаз за недопуск к проверкам
20:35
Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет
20:19
Официальный курс: гривня укрепилась к евро
Все новости...