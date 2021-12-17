Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко хотели вручить повестку на допрос: он сел в машину и уехал

Пятница, 17 декабря 2021, 19:33
Пётр Порошенко. ФОто: Украинская правда

Народному депутату Петру Порошенко следователи Государственного бюро расследований попытались вручить повестку с вызовом на допрос, однако он проигнорировал их и сел в машину, уехав в неизвестном направлении.

Источник: пресс-служба ДБР

Дословно: "Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ДБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и поехал в неизвестном направлении.

Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства, ДБР сообщает, что действует исключительно в границах и способом, определенным законодательством, в том числе, по вызову чиновников и вручению соответствующих сообщений".

Детали: Следователи ДБР совместно с представителями Службы безопасности расследуют поставки угля украинским правительством из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что способствовало террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Процессуальное сопровождение ведет Офис Генерального прокурора.

В пресс-службе "Европейской солидарности" прокомментировали инцидент, сказав, что власть президента Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание избирателей от кризиссов, спровоцированных политикой президента и правительства.

Дословно: "Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабрикованы уже более ста различных уголовных дел. Все они – политически мотивированные и шитые белыми нитями. Так называемое угольное дело - так же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов .

Репрессии против "Европейской Солидарности" и Порошенко крайне нужны Зеленскому как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов - вроде "вагнергейта" или причастности Зеленского и его "Квартала" к отмыванию средств Коломойского и хищению денег вкладчиков ПриватБанка.

Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного "видосика" – преследования лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов.

В этот раз для политического преследования он снова использует ручное ДБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика".

Детали: В пресс-службе добавили, что власти будут нести уголовную ответственность, по их мнению, за "государственное предательство и давление на правоохранительные органы за фабрикование политически мотивированных дел".

Читать также: Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Предыстория: 

  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

Украинская правда
Темы: ГБРМедведчукугольПорошенкоОфис генпрокурора
powered by lun.ua
Главное сегодня

Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200

В Израиле началась пятая Covid-волна — премьер

Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно

Следующие три уикенда в Украине будут длинными

Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Делегация Конгресса США посетила Украину

Все новости...
ГБР
Власти Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов
Полицейский продавал наркотики прямо в помещении суда – ГБР
ГБР разоблачило бизнесмена и брокера, которые "нагрели" государство на 7,6 миллиона
Последние новости
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: оружие от Литвы, "четырехнедельное окно" США
07:30
Оккупанты стреляли возле Светлодарска и Новозвановки
06:37
фотоДжонсона застали за нарушением локдауна в Британии
05:55
Украина — вторая в Европе по смертности от Covid за сутки
04:55
BBC: Военные Мьянмы совершали массовые убийства мирных жителей
03:55
Кандидат от левых победил на президентских выборах в Чили
02:50
Супертайфун на Филиппинах: количество погибших превысило 200
01:51
Германия не будет вводить локдаун до Рождества
00:50
В Израиле началась пятая Covid-волна — премьер
23:55
Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно
Все новости...