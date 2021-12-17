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Порошенко хотели вручить повестку на допрос: он сел в машину и удрал

Пятница, 17 декабря 2021, 18:33
Порошенко хотели вручить повестку на допрос: он сел в машину и удрал
Пётр Порошенко. ФОто: Украинская правда

Народному депутату Петру Порошенко следователи Государственного бюро расследований попытались вручить повестку с вызовом на допрос, однако он проигнорировал их и удрал.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ДБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и поехал в неизвестном направлении.

Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства, ДБР сообщает, что действует исключительно в границах и способом, определенным законодательством, в том числе, по вызову чиновников и вручению соответствующих сообщений".

Детали: На записи видно, как следователи ГБР идут к Порошенко с повесткой, а он быстро садится в машину и кричит водителю по-русски: "Поехали, е.. твою мать!"

Следователи ГБР совместно с представителями Службы безопасности расследуют поставки угля украинским правительством из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что способствовало террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Процессуальное сопровождение ведет Офис генерального прокурора.

В пресс-службе "Европейской солидарности" прокомментировали инцидент, сказав, что власть президента Владимира Зеленского пытается отвлечь внимание избирателей от кризиссов, спровоцированных политикой президента и правительства.

Дословно: "Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабрикованы уже более ста различных уголовных дел. Все они – политически мотивированные и шитые белыми нитями. Так называемое угольное дело - так же фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой в результате личных страхов и комплексов .

Репрессии против "Европейской солидарности" и Порошенко крайне нужны Зеленскому как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов - вроде "вагнергейта" или причастности Зеленского и его "Квартала" к отмыванию средств Коломойского и хищению денег вкладчиков ПриватБанка.

Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единственной профдеятельности, съемкам очередной серии уже заезженного "видосика" – преследования лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов.

В этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика".

Детали: В пресс-службе добавили, что власти будут нести уголовную ответственность, по их мнению, за "государственное предательство и давление на правоохранительные органы за фабрикование политически мотивированных дел".

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Предыстория: 

  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ГБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

Украинская правда

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Темы: ГБРМедведчукугольПорошенкоОфис генпрокурора
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