Порошенко о подозрении: Вернусь в Украину в первой половине января, поговорим

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму, заявил, что вернется в Украину в первой половине января.

Источник: видеокомментарий Порошенко в Facebook

Прямая речь Порошенко: "Мне передают приветствия из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков пана Зеленского.

Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии терроризму".

Детали: Порошенко уточнил, что поговорит, кто именно государственный изменник. Он вспомнил Зеленскому разведение сил на Донбассе, которым тот "отдал врагу нашу землю", сорванную операцию по задержанию вагнеровцев, покупку российского газа и электроэнергии в Беларуси.

"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене и финансировании терроризма – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончилась. И за это придется отвечать", – подытожил Порошенко.

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря.

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