Порошенко о подозрении: Вернусь в Украину в первой половине января, поговорим
Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму, заявил, что вернется в Украину в первой половине января.
Источник: видеокомментарий Порошенко в Facebook
Прямая речь Порошенко: "Мне передают приветствия из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января. Но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков пана Зеленского.
Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и о содействии терроризму".
Детали: Порошенко уточнил, что поговорит, кто именно государственный изменник. Он вспомнил Зеленскому разведение сил на Донбассе, которым тот "отдал врагу нашу землю", сорванную операцию по задержанию вагнеровцев, покупку российского газа и электроэнергии в Беларуси.
"Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене и финансировании терроризма – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончилась. И за это придется отвечать", – подытожил Порошенко.
Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря.
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Предыстория:
- Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
- 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
- 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
- 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.