ГБР обыскала офисы, связанные с мэром Чернигова, из-за махинаций на ремонтах дорог
Следователи Государственного бюро расследований провели обыски в офисах коммерческих структур, связанных с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Следователи Территориального управления ГБР Киева проверяют причастность чиновников Черниговского городского совета к растрате и присвоению бюджетных средств во время проведения ремонта дорог в областном центре. Оборудка проводилась совместно со служащими подконтрольного управления жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур.
В рамках досудебного расследования ТУ ГБР Киева провело обыски в коммерческих структурах, аффилированных с председателем Черниговского городского совета. По данным следствия, их деятельность была координирована из одного офисного центра".
Детали: По версии следствия, чиновники Черниговского горсовета создавали неконкурентные условия для участников в 4 тендерах. В результате этого во всех тендерах победила определенная компания.
Как утверждают правоохранители, эта "компания-победительница" поставляла асфальтобетонную смесь из двух местных заводов, связанных с руководством Черниговского городского совета.
Цены на смесь были искусственно завышены, но по предварительной оценке ГБР она была некачественной. Проходят профильные экспертизы, которые должны установить качество смеси.
В ходе обысков следователи изъяли 1,6 миллиона гривен и 60 тыс. долларов США, черновую финансово-хозяйственную отчетность и печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из центра.
Уголовное производство открыли по статье "Злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия". По данной статье наибольшее наказание составляет 6 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
Предыстория:
- Ранее Атрошенко уже попадал в медийные скандалы. В ноябре мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал "фигней" курс Украины в НАТО.
- В 2004 году Атрошенко на автомобиле сбил насмерть пешехода. Тогда он являлся народным депутатом от оппозиционной партии "Наша Украина".
- В 2012 году Атрошенко как кандидат в депутаты организовал подкуп избирателей: в пакеты положили яд для колорадских жуков.
- 2017 в Администрации президента скрыли информацию, за что мэру Чернигова вручили государственную награду.
- В 2020 году Атрошенко задекларировал, что унаследовал от отца 138 миллионов гривен и дом площадью более 700 кв. м.