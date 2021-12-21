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"Путин для меня не бог": Зеленский прокомментировал шансы на свои переговоры с РФ

Вторник, 21 декабря 2021, 19:01
фото: ОП

Владимир Зеленский утверждает, что сейчас ни украинская, ни российская сторона не просят друг друга о переговорах Зеленский-Путин.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора", как сообщает "Европейская правда".

Зеленский заверил, что попытки позвонить друг другу не предпринимает ни одна сторона. "Ни я, ни он не берет трубку из-за того, что ни я, ни он не пытается позвонить", - пояснил он. В то же время, по его словам, сейчас идет диалог между администрациями президентов РФ и Украины о возможности договоренностей.

Президент отказался прямо отвечать на вопрос о том, верит ли он в реальность прямых переговоров с Путиным в ближайшее время.

"Президент РФ для меня не бог, чтобы в него верить или нет. Но нам нужно работать над всеми форматами", – заявил он.

"С Путиным сейчас нет общения. Мы готовы к диалогу, но надо, чтобы и российская сторона была готова. Мы готовы, мы об этом публично говорим. Мы готовы и к прямому диалогу, и с партнерами. В любом формате", - пояснил Зеленский.

Ранее президент Украины рассказал о привлечении США к переговорам Донбасса и плане из 10 пунктов, который он предложил всем возможным сторонам переговоров.

Темы: ЗеленскийПутиннормандский форматРосcия
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