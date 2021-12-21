Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Путин для меня не бог": Зеленский прокомментировал шансы на свои переговоры с РФ

Вторник, 21 декабря 2021, 18:01
Путин для меня не бог: Зеленский прокомментировал шансы на свои переговоры с РФ
фото: ОП

Владимир Зеленский утверждает, что сейчас ни украинская, ни российская сторона не просят друг друга о переговорах Зеленский-Путин.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора", как сообщает "Европейская правда".

Зеленский заверил, что попытки позвонить друг другу не предпринимает ни одна сторона. "Ни я, ни он не берет трубку из-за того, что ни я, ни он не пытается позвонить", - пояснил он. В то же время, по его словам, сейчас идет диалог между администрациями президентов РФ и Украины о возможности договоренностей.

Президент отказался прямо отвечать на вопрос о том, верит ли он в реальность прямых переговоров с Путиным в ближайшее время.

"Президент РФ для меня не бог, чтобы в него верить или нет. Но нам нужно работать над всеми форматами", – заявил он.

"С Путиным сейчас нет общения. Мы готовы к диалогу, но надо, чтобы и российская сторона была готова. Мы готовы, мы об этом публично говорим. Мы готовы и к прямому диалогу, и с партнерами. В любом формате", - пояснил Зеленский.

Ранее президент Украины рассказал о привлечении США к переговорам Донбасса и плане из 10 пунктов, который он предложил всем возможным сторонам переговоров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутиннормандский форматРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: