Путин заявил, что США могут поставить Украине гиперзвуковое оружие и толкать в Крым "экстремистов"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США испытывают гиперзвуковое оружие и будут поставлять его Украине и отправлять в оккупированный Россией украинский полуостров Крым "экстремистов".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно - ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят Украине гиперзвуковое оружие.

Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на (оккупированный Россией) Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.

Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше - вот в чем вопрос".

Читайте также: Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины

Предыстория: