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Путин заявил, что США могут поставить Украине гиперзвуковое оружие и толкать в Крым "экстремистов"

Вторник, 21 декабря 2021, 15:41
Путин заявил, что США могут поставить Украине гиперзвуковое оружие и толкать в Крым экстремистов
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО МИХАИЛА СВЕТЛОВА/GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США испытывают гиперзвуковое оружие и будут поставлять его Украине и отправлять в оккупированный Россией украинский полуостров Крым "экстремистов".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно - ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят Украине гиперзвуковое оружие.

Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на (оккупированный Россией) Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.

Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше - вот в чем вопрос".

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Предыстория:

  • Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
  • 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.

Темы: ПутинКрымУкраинаоружиеСША
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