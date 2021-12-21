Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин заявил, что США могут поставить Украине гиперзвуковое оружие и толкать в Крым "экстремистов"

Вторник, 21 декабря 2021, 16:41
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО МИХАИЛА СВЕТЛОВА/GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США испытывают гиперзвуковое оружие и будут поставлять его Украине и отправлять в оккупированный Россией украинский полуостров Крым "экстремистов".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно - ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят Украине гиперзвуковое оружие.

Это не значит, что завтра его будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на (оккупированный Россией) Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.

Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше - вот в чем вопрос".

Читайте также: Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины

Предыстория:

  • Согласно данным спутниковых снимков в распоряжении американского медиа CNN, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.
  • 19 декабря британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что "вряд ли" западные страны направят свои войска на помощь Украине, "чтобы бросить вызов России".
  • Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
  • Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
  • По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.

Темы: ПутинКрымУкраинаоружиеСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Путин
Путин и Макрон поговорили об Украине и "гарантиях безопасности" для РФ
Путин подписал закон, который сделает полицию еще могущественней
Путин заявил, что не хочет кровопролития
Последние новости
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
03:50
Из-за сильных ливней в Бразилии эвакуировали более 11 тысяч человек
Все новости...