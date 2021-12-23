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Оккупанты в Крыму продлили арест Нариману Джелялу и еще двум подозреваемым до конца февраля

Четверг, 23 декабря 2021, 16:05
Оккупанты в Крыму продлили арест Нариману Джелялу и еще двум подозреваемым до конца февраля
Нариман Джелял. Фото Крымской солидарности

Так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе продлил содержание под стражей заместителю Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу и еще двум подозреваемым крымским татарам до 23 февраля 2022 года.

Источник: сайт "Крымской правозащитной группы" с комментарием адвоката подозреваемых Николая Полозова

Детали: Следователь ФСБ России подал ходатайство в уду продолжить арест трех подозреваемых – Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых до 23 февраля 2022 года.

Защита будет обжаловать это решение в апелляционном порядке

Адвокат объяснил, что заседание суда теперь объявили закрытыми, и подробности слушания разглашать запрещено.

По ходатайству защиты суд предоставил документы, обосновывающие принятие постановления о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Как выяснилось, решение судья приняла на основании ходатайства следователя, которому показалось, что рассмотрение дела в открытом режиме может угрожать безопасности участников процесса. К тому же, без сомнения, никаких документов, обосновывающих эти предположения, например, справки по результатам оперативно-розыскных мероприятий или других доказательств следователь не предоставил.

Прямая речь Полозова: "Фактически право на реализацию принципа гласности суд перечеркнул только на основании фантазий следователя о каких-то мифических угрозах безопасности неизвестно кому и неизвестно от кого. Действительно, совершенно очевидно, что злоупотребление правом при полном содействии в этом незаконном действии со стороны суда".

Предыстория:

  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по статье "Диверсия", которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 сентября в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.

Украинская правда

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Темы: крымские татарыКрымоккупацияФСБСимферополь
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