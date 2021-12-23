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Окупанти в Криму продовжили арешт Джелялу й ще двом підозрюваним до кінця лютого

Четвер, 23 грудня 2021, 16:05
Окупанти в Криму продовжили арешт Джелялу й ще двом підозрюваним до кінця лютого
Наріман Джелял. Фото Кримської солідарності

Так званий "Київський районний суд" в окупованому Сімферополі продовжив тримання під вартою заступнику Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу й ще двом "підозрюваним" кримським татарам до 23 лютого 2022 року.

Джерело: сайт "Кримської правозахисної групи" з коментарем адвоката підозрюваних Миколи Полозова

Деталі: Слідчий ФСБ Росії подав клопотання до суду продовжити арешт трьох "підозрюваних" – Нарімана Джеляла, Асана й Азіза Ахтемових до 23 лютого 2022 року.

Захист оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку.

Адвокат пояснив, що засідання суду відтепер оголосили закритими, і подробиці слухання розголошувати заборонено.

За клопотанням захисту суд надав документи, що обґрунтовують ухвалення постанови про розгляд справи у закритому режимі.

Як з’ясувалося, рішення суддя ухвалила на підставі клопотання слідчого, якому здалося, що розгляд справи у відкритому режимі може загрожувати безпеці учасників процесу. До того ж, без сумніву, жодних документів, що обґрунтовують ці припущення, приміром, довідок за результатами оперативно-розшукових заходів або інших доказів слідчий не надав.

Пряма мова Полозова: "Фактично право на реалізацію принципу гласності суд перекреслив лише на підставі фантазій слідчого про якісь міфічні загрози безпеці невідомо кому й невідомо від кого. Дійсно, абсолютно очевидно, що наявне зловживання правом за умов цілковитого сприяння в цій незаконній дії з боку суду".

Передісторія:

  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія", яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
  • 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 січння.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.

Українська правда

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Теми: кримські татариКримокупаціяФСБСімферополь
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