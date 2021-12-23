Окупанти в Криму продовжили арешт Джелялу й ще двом підозрюваним до кінця лютого

Так званий "Київський районний суд" в окупованому Сімферополі продовжив тримання під вартою заступнику Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу й ще двом "підозрюваним" кримським татарам до 23 лютого 2022 року.

Джерело: сайт "Кримської правозахисної групи" з коментарем адвоката підозрюваних Миколи Полозова

Деталі: Слідчий ФСБ Росії подав клопотання до суду продовжити арешт трьох "підозрюваних" – Нарімана Джеляла, Асана й Азіза Ахтемових до 23 лютого 2022 року.

Захист оскаржуватиме це рішення в апеляційному порядку.

Адвокат пояснив, що засідання суду відтепер оголосили закритими, і подробиці слухання розголошувати заборонено.

За клопотанням захисту суд надав документи, що обґрунтовують ухвалення постанови про розгляд справи у закритому режимі.

Як з’ясувалося, рішення суддя ухвалила на підставі клопотання слідчого, якому здалося, що розгляд справи у відкритому режимі може загрожувати безпеці учасників процесу. До того ж, без сумніву, жодних документів, що обґрунтовують ці припущення, приміром, довідок за результатами оперативно-розшукових заходів або інших доказів слідчий не надав.

Пряма мова Полозова: "Фактично право на реалізацію принципу гласності суд перекреслив лише на підставі фантазій слідчого про якісь міфічні загрози безпеці невідомо кому й невідомо від кого. Дійсно, абсолютно очевидно, що наявне зловживання правом за умов цілковитого сприяння в цій незаконній дії з боку суду".

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