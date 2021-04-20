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Нардеп "Слуг" – Лукашенко: Вас треть украинцев хотят видеть своим президентом

Вторник, 20 апреля 2021, 17:02

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгений Шевченко рассказал в Минске Александру Лукашенко, что того более трети украинцев хотят видеть своим президентом.

Источник: видео встречи, которое обнародовало информационное агентство Беларуси БелТА

Прямая речь Шевченко: "Для меня это очень высокая честь. Даже с точки зрения дипломатии, когда президент государства принимает простого депутата – это очень знаковое событие для меня.

Мы сейчас переживаем то, что переживали во времена Киевской Руси, когда было раздробление и внешний фактор-вектор мешал, и нас, братские народы, разделяли, потом мы теряли государственность и были под гнетом ига и так далее.

Я хочу выразить свою позицию, почему я так себя веду. Это не просто, потому что я так один. Да, это мое внутреннее убеждение. Я считаю, что Украина и Беларусь это два самых близких народа. И кто бы не был у власти, что бы не происходило, никогда этот народ не разделить…

И социология это показывает, что украинцы… любят Беларусь и беларусский народ, и они внутренне, даже те, кто не может сказать этого, они сопротивляются тому, что происходит. Я просто выражаю мнение этих людей… Социология показывает, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть Вас своим президентом Украины. Это же не просто так, это социология, это наука.

Поэтому те заявления, которые делают некоторые наши политики, - это недопустимо. И почему я это делаю, это опасно, это не приветствуется, я сейчас приеду – а все СМИ, определенно, будут на меня грязь лить… Вся политика, которая направлена на разрушение связей экономических, дружеских с соседями – никогда ничего хорошего Украине не принесет".

Справка: По результатам опроса КМИС, 36% украинцев доверяют Лукашенко, но противников у Лукашенко в Украине больше, чем сторонников.

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал с ним познакомиться.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила потребует объяснений от Шевченко в четверг 22 апреля.
  • Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси.

Роман Петренко, УП
Темы: Слуга народаЛукашенкоукраинцы


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