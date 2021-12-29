Члены комиссии по избранию главы САП просят Венедиктову помочь разблокировать конкурс

Члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, призывая её вмешаться в ситуацию, сложившуюся с утверждением результатов конкурса.

Соответствующее письмо, подписанное пятью членами комиссии, есть в распоряжении "Европейской правды".

Обращение подписали Роман Куйбида, Вячеслав Навроцкий, Драго Кос, Томас Файерстон и Нонна Цоцория.

"Обращаемся, чтобы выразить обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в конкурсе по отбору нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и других должностных лиц САП, а также просить Вашей помощи в разблокировании процесса, чтобы Конкурсная комиссия (Комиссия) смогла успешно завершить свою работу в кратчайшие сроки", – отмечают они.

Члены комиссии напоминают, что 21 декабря завершились собеседования заключительного этапа конкурса и были подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП.

"Однако Комиссия отказалась (а) утвердить результаты, (б) предоставить Вам кандидатуру А. Клименко или (в) даже утвердить решение, подтверждающее простой математический подсчет баллов кандидатов. Во время заседания 21 декабря глава комиссии госпожа Коваль высказала разные причины, почему Комиссия не может немедленно утвердить результаты, включая то, что ей необходимо сначала проконсультироваться с Офисом Генерального прокурора относительно соответствия кандидатов требованиям закона", - отмечают они.

22 декабря Коваль сообщила Комиссии, которая обратилась к Венедиктовой с просьбой предоставить Комиссии подтверждение того, что Клименко и Синюк отвечают требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и "О государственной тайне". Подписанты обращения говорят, что это письмо было отправлено по собственной инициативе Коваль без согласования с Комиссией, и согласно письму, которое они получили от одного из кандидатов (Клименко) некоторые должностные лица Офиса Генерального прокурора, очевидно, ошибочно восприняли это письмо госпожи Коваль как будто бы информацию о решении Комиссии провести новую специальную проверку кандидатов.

"Это не так – Комиссия уже имеет результаты необходимых специальных проверок всех кандидатов-победителей и имеет их уже в течение нескольких месяцев. Хотя Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) дало четкий ответ об отсутствии правовых оснований для проведения дополнительных повторных проверок, письма НАПК, очевидно, оказалось недостаточно для некоторых членов, и 24 декабря Комиссия снова не завершила свою работу", - отмечают они.

Авторы обращения отмечают, что такая ситуация не является следствием споров между иностранными и украинскими членами Комиссии, или между членами комиссии, определенными Верховной Радой, и теми, которые определены Советом прокуроров.

"Напротив, члены обеих групп поддержали предложения, которые позволили бы засвидетельствовать результаты. Например, 24 декабря член комиссии, определенный парламентом, Б. Романюк внес компромиссный проект решения, которое позволило бы немедленно утвердить результаты. Хотя это предложение поддержали все члены комиссии, определенные Советом прокуратуры, и четыре члена комиссии, определенные парламентом, оно все равно не прошло. Как отмечалось, тупик, похоже, является результатом ошибочного убеждения некоторых членов Комиссии, что теперь нужны дополнительные проверки кандидатов-победителей", - отмечают они.

"Мы верим, что четкого заявления от Вас о том, что все кандидаты-победители прошли проверку и соответствуют всем применимым требованиям законодательства, а также, что украинское законодательство не требует дополнительных специальных проверок, будет достаточно, чтобы убедить всех членов Комиссии утвердить результаты и одобрить представление к Вам. Мы считаем, что такое заявление наконец-то позволит Комиссии успешно завершить свою работу, но без такого заявления процесс может затянуться", - заключают члены комиссии.

Как сообщала "Украинская правда", 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания нового главы САП. Глава комиссии не назвала дату, когда проведут следующее заседание.

В начале декабря послы стран G7 призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев в так называемом механизме приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.