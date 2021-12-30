В США показатель заболеваемости Covid за неделю вырос на 60%

В США заявляют, что на фоне распространения штамма Omicron количества смертей и госпитализаций "по сравнению" низкие, учитывая, что показатель заболеваемости вырос на 60% по сравнению с предыдущей неделей.

Источник: директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, главный инфекционист США Энтони Фаучи, цитирует Reuters

Прямая речь Валенски: "В течение нескольких коротких недель Omicron стремительно вырос по всей стране, и мы ожидаем, что он продолжит рост в ближайшие недели.

Хотя количество случаев значительно увеличилось по сравнению с прошлой неделей, количество госпитализаций и смертей остаются относительно низкими сейчас".

Прямая речь Фаучи: "Все признаки указывают на меньшую тяжесть Omicron по сравнению с Delta. Бустеры имеют решающее значение для того, чтобы наш подход к борьбе с Omicron был оптимальным".

Детали: По словам Валенски, текущий семидневный средний показатель заболеваемости вырос на 60% по сравнению с предыдущей неделей до примерно 240 400 случаев.

Средний ежедневный уровень госпитализации за тот же период вырос на 14% до примерно 9000 в день, а смертность уменьшилась примерно на 7% до 1100 в сутки.

Среднее количество ежедневных подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах достигло рекорда в среду.

Первые данные США свидетельствуют о том, что Omicron будет иметь более низкий уровень госпитализаций, чем в случае варианта Delta, сказал Энтони Фаучи, но вакцины против COVID-19 будут иметь решающее значение для борьбы с этим.

И Фаучи, и Валенски отметили, что данные о смертности и госпитализации имеют тенденцию снижаться по сравнению с данными две недели назад.

Фаучи сказал, что может потребоваться и четвертая доза, однако сначала нужно определить продолжительность защиты бустерными (третьими) вакцинами.

Напомним: Вариант коронавируса Omicron в начале декабря распространился примерно в трети штатов США, но штамм Delta преобладает в количестве случаев заражения COVID-19.

Большинство из 43 случаев варианта Omicron, обнаруженных в США, 11 декабря диагностировали у полностью вакцинированных лиц, а треть из них получила бустерную дозу.

В США зарегистрировали 512 553 новых случая коронавируса – это самое большое количество случаев, зарегистрированное с начала пандемии.