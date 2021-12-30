Нардеп от "Слуги народа" задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев задекларировал покупку "4 канала" за более чем 4 миллиона гривен как подарок от родителей.

Источник: декларация о существенных изменениях имущественного положения нардепа от 29 декабря

Детали: Согласно документу, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева (вероятно отец -ред) и еще 50% от Натальи Ковалевой (вероятно мать).

Указанная стоимость обоих подарков – по 2 181 755 гривен.

В этот же день, по данным декларации, нардеп получил от Ивана Ковалева подарок 39% в уставном капитале ООО "Ар Ти Ай Продакшн" (цена – 195 000 гривен).

Согласно данным из открытых источников, компания занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

Что предшествовало: 28 декабря стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

В комментарии УП нардеп возразил участие Офиса президента в покупке "4 канала" и сказал, что актив был приобретен "на денежные средства семьи".

В конце 2020 года Ковалев задекларировал 540 тысяч гривен на банковском счету, 4 миллиона гривен и 101,45 тысячи долларов наличными. Его единственный постоянный доход – депутатская зарплата.

Согласно открытой информации – у нардепа нет жилья. Он задекларировал два дома матери в Херсонской области, ее же земельный участок, а также указал, что арендует квартиру почти на 70 квадратов в Киеве. Также его мать владеет автомобилем BMW X6 2020 года выпуска, который стоил более 2,7 млн ​​грн.