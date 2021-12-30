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Нардеп від "Слуги народу" задекларував купівлю телеканалу як подарунок від батьків

Четвер, 30 грудня 2021, 16:48
ОЛЕКСІЙ КОВАЛЬОВ, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" за більше ніж 4 мільйони гривень як подарунок від батьків.

Джерело: декларація про суттєві зміни майнового стану нардепа від 29 грудня

Деталі: Згідно з документом, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Івана Ковальова (ймовірно батько –ред) та ще 50% від Наталії Ковальової (ймовірно мати).

Вказана вартість обидвох подарунків - по 2 181 755 гривень.

Цього ж дня, за даними декларації, нардеп отримав від Івана Ковальова подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн" (ціна - 195 000 гривень)

Згідно з даними з відкритих джерел, ця компанія займається виробництвом кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.

Що передувало: 28 грудня стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

У коментарі УП нардеп заперечив участь Офісу президента в купівлі "4 каналу" і сказав, що актив було придбано "на грошові кошти родини".

У кінці 2020 року Ковальов задекларував 540 тисяч гривень на банківському рахунку, 4 мільйони гривень і 101,45 тисячі доларів готівкою. Його єдиний постійний дохід – депутатська зарплата.

Згідно з відкритою інформацією – у нардепа немає житла. Він задекларував два будинки матері на Херсонщині, її ж земельну ділянку, а також зазначив, що орендує квартиру майже на 70 квадратів у Києві. Також його матір має автівку BMW X6 2020 року випуску, яка коштувала понад 2,7 млн грн.

Українська правда
Теми: Слуга народутелебачення


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