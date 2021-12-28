Ковалёв открещивается от участия ОП в покупке "4 канала"

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалёв отрицает участие Офиса президента в покупке "4 канала" и рассчитывает, что канал поможет ему строить политическую карьеру.

Источник: Ковалёв в комментарии УП

Прямая речь: "Никакой роли президента в покупке "4 канала" не было – я могу это официально подтвердить. Канал был куплен на деньги моей семьи. Сейчас СМИ распространяют ложные сведения, что я якобы не мог купить телеканал.

Там была очень тяжелая структура собственности и перехода этой собственности ко мне, но мы это сделали. Офис президента в этом не участвовал.

Ну да, я вхожу во фракцию "Слуги народа", но я являюсь самостоятельным депутатом, который хочет развиваться в контексте медиа. Я раньше не был связан с медиа, но чтобы выйти на медиа-рынок, нужно иметь собственный канал или сотрудничать с определенными бизнес-финансово-промышленными группами.

Я планирую дальше продолжать свою политическую карьеру – а без медиа сейчас в Украине, я думаю, это будет трудно сделать. Что касается редполитики: телеканал будет оставаться проукраинским.

Мы будем объективно освещать новости. У нас будут ток-шоу, будем на них приглашать людей и из провластной фракции, и из оппозиции – люди уже будут оценивать, кто им нравится. Я тоже буду участвовать в ток-шоу".

Детали: По словам Ковалёва, переговоры о покупке телеканала продолжались около года. Сумму сделки он не разглашает. На вопрос УП о стоимости месячного содержания телеканала нардеп ответил: "Не достаточно дорого".

Что было раньше:

28 декабря стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалёв купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Ковалёв собирается сделать из "4 канала" – "одного из лидеров рынка".

Предыстория:

С осени в журналистской среде активно обсуждается так называемое Большое медиастроительство Зеленского – построение сети лояльных к президенту телеканалов.

В конце ноября "Украинская правда" рассказывала, что русскоязычный телеканал "Дом", который вещает на оккупированные территории, могут переформатировать во всеукраинский. По данным УП, работники канала получали указания по подаче контента из Офиса президента.

С 15 декабря парламентский телеканал "Рада" начал говорить в обновленном формате – с новой техникой, ведущими и даже дополнительной студией в Кабмине. Бюджет канала на 2022 год вырос примерно в 6-7 раз.

В проморолике обновленного канала "Рада" снялся политтехнолог Владимир Петров, которого впоследствии отстранили от работы – но который все равно появился там в статусе гостя. Сам канал от ролика с Петровым открестился.

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