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Эрдоган готов организовать диалог Путина и Зеленского, так как опасается войны

Суббота, 4 декабря 2021, 21:59
фото Getty Images

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара выступает против любого витка напряженности между Россией и Украиной, поэтому готова предоставить площадку для диалога и способствовать ему.

Источник: Калын, которого цитирует Anadolu Ajansı

Детали: Спикер Реджепа Тайипа Эрдогана отметил, что противостояние между Россией и Украиной не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции. Именно поэтому Анкара готова сделать все от нее зависящее для предотвращения нового витка эскалации в регионе.

По словам Калына, Турция имеет хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, именно поэтому может стать площадкой для диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Прямая речь: "Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной, это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.

Многие страны Запада нет имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается.

Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может совершить конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности"

Что предшествовало: На пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что президент РФ должен во всеуслышание сказать, что "Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину", тогда же он подчеркнул, что в случае нежелания встречаться с ним, Путин мог бы хотя бы поговорить по телефону. После этого Москва заявила, что в РФ не проводит подготовку встречи президентов Украины и РФ.

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин 3 декабря провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, пожаловался на использование украинской армией беспилотников "Байрактар".
  • Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о готовности Анкары стать посредником между Россией и Украиной, однако в Министерстве иностранных дел Российской Федерации тогда заявили, что о посреднической роли Турции в урегулировании "конфликта на востоке Украины" не может быть и речи.
  • По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.

Темы: войнаЭрдоганЗеленскийПутинТурция
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