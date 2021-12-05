Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украину "надо заставить" следовать минским договоренностям.

Источник: Лавров, которого цитирует ТАСС

Детали: Россия неустанно добивается того, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию и предоставила таким образом восточным областям страны так называемый "особый статус".

В то же время Москва продолжает твердить, что якобы не является стороной конфликта, и подписывала минские соглашения исключительно в качестве "посредника".

Также РФ хочет от Украины амнистии для луганских и донецких боевиков.

При этом нежелание Украины легитимизировать оккупированные Россией восточные территории вызывает недовольство в Кремле. На фоне стягивания российский войск к украинской границе внешнеполитическое ведомство РФ заговорило о том, что Украину нужно принудить к выполнению выгодных РФ пунктов минских договоренностей.

Прямая речь Лаврова: "Если ее (Украину - УП) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет.

Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание (Германии и Франции - УП) к тому, что это надо обязательно сделать".

Напомним: