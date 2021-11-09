Смертность от Covid в Украине будет расти еще неделю-две, после пика будет спад – КШЭ

Эксперты Киевской школы экономики констатируют, что смертность от Covid-19 в Украине за последнюю неделю выросла на 18%, предполагают рост летальности в ближайшие недели, но не повышают общий прогноз в 92 тысячи жертв эпидемии.

Источник: руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 9 ноября

Прямая речь: "Продолжается положительный тренд и начало стабилизации. Мы не говорим о плато заболеваемости, но есть определенные признаки стабилизации ситуации… Украина зафиксировалась на стабильном уровне, перестала расти по новым случаям болезни и госпитализации (…).

Смертность продолжает расти в Украине. Рост за последнюю неделю произошел на 18%. Мы видели на прошлой неделе новый рекорд – 793 умерших, по состоянию на сегодняшний день мы снова видим новый рекорд – в 833 умерших.

На рекорды отдельных дней влияет также "довнесение" данных... Рекомендуем смотреть на средненедельный показатель, чтобы сглаживать довнесение. Сейчас смертность (от Covid-19) в Украине достигла уровня 647 человек в среднем за сутки.

Этот показатель еще может продолжить рост в ближайшие одну-две недели, потому что смертность является отложенным показателем и стабилизация смертности наступает через 1-2 недели после стабилизации по выявленным случаям и госпитализации".

Детали: Ганиченко отметил, что сейчас смертность в Украине от коронавируса – 22 человека на 100 тысяч населения, наша страна по летальности находится на 2 месте среди стран Европы, но Украина еще не достигла пиковых значений других европейских стран.

Рост смертности, по прогнозу КШЭ, будет небольшим.

Эксперты Киевской школы экономики ожидают пик заболеваемости в первой половине ноября, то есть уже в ближайшие дни, и спад показателей во второй половине ноября.

Ганиченко отметил, что количество выписок растет, разрыв между госпитализациями и выписками сократился до 6% – и в пределах недели количество госпитализаций и выписок может сравниться.

Он напомнил, что в КШЭ рассматривали три сценария развития заболеваемости Covid-19: "зеленый" (оптимистический), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

Прямая речь: "Сейчас смертность идет выше сценариев Киевской школы экономики, однако мы не меняем пока прогнозы. Если сейчас со второй половины ноября действительно начнется стабильный тренд на стабилизацию заболеваемости и начнется спад, соответственно, наш прогноз в 92 тысячи умерших по "черному" сценарию останется в качестве верхнего предела оценки смертности в Украине с самого начала пандемии, с марта 2020 года".

Этому предшествовало: В конце октября в КШЭ полагали, что текущая волна эпидемии Covid-19 в Украине может длиться дольше весенней и захватить начало 2022 года.

9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине появились признаки стабилизации эпидемической ситуации в плане замедления темпов роста количества больных Covid и госпитализаций. Но смертность от коронавируса еще растет, потому что она производна от количества тяжелых случаев.

Накануне власти также заявили, что страна переживает пик эпидемии, однако общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек, а госпитализаций – на уровне 34,3-34,5 тысяч человек.

В Украине к "красной зоне" эпидемической опасности отнесено уже 18 регионов.

По состоянию на 9 ноября эпидемия Covid-19 унесла жизни 73 390 жителей Украины. Из 3 107 489 человек, у которых обнаружили коронавирус с марта 2020 года, 2 537 565 человек выздоровели, еще болеют почти полмиллиона человек – 496 534 человека.

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