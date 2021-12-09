Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря

Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "еПоддержка" еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе "Дія" до 29 декабря.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина 9 декабря, и в Telegram

Прямая речь: "Для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе, нужно подать заявку в "Дія" с 19 по 29 декабря этого года".

Детали: Премьер отметил, что Минцифры со следующей недели запустит бета-тестирование этой услуги в "Дія".

Позже в Telegram Шмигаль написал, что правительство утвердило порядок предоставления 1000 гривен для всех вакцинированных в рамках инициативы президента. По мнению властей, программа позволит поддержать бизнес, который наиболее ощутил последствия пандемии, и привлечь людей к вакцинации.

Предыстория: