Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря
Для получения выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "еПоддержка" еще в 2021 году, необходимо подать заявку в системе "Дія" до 29 декабря.
Источник: премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина 9 декабря, и в Telegram
Прямая речь: "Для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе, нужно подать заявку в "Дія" с 19 по 29 декабря этого года".
Детали: Премьер отметил, что Минцифры со следующей недели запустит бета-тестирование этой услуги в "Дія".
Позже в Telegram Шмигаль написал, что правительство утвердило порядок предоставления 1000 гривен для всех вакцинированных в рамках инициативы президента. По мнению властей, программа позволит поддержать бизнес, который наиболее ощутил последствия пандемии, и привлечь людей к вакцинации.
Предыстория:
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія" после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты на поездки внутри страны.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что тысячу гривен вакцинированные получат не наличными, а в качестве сертификата, цифрового ваучера или депозита, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров.
- 17 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что 1 тысячу гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія" в конце 2020-го и в течение 2021-го года, налоги с этих денег платить не придется и на начисление субсидии они не повлияют.
- 2 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон о госбюджете-2021, которым выделяется 8 млрд грн на оказание помощи в рамках программы "Е-Поддержка".