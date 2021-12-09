В России заявили, что переговоры в ТКГ "зашли в тупик"
Четверг, 9 декабря 2021, 15:05
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на востоке Украины.
Источник: российский "Интерфакс", цитирующий Захарову
Прямая речь: "Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились".
Детали: Она еще раз повторила, что "киевский режим" "уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском". Киев не считает их самостоятельными единицами в переговорах.
Предыстория:
- Представители Трехсторонней контактной группы 8 декабря обсуждали возможности усиления режима прекращения огня на востоке Украины, но не пришли к согласию.