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В России заявили, что переговоры в ТКГ "зашли в тупик"

Четверг, 9 декабря 2021, 15:05
В России заявили, что переговоры в ТКГ зашли в тупик

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "тупике" в переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса на востоке Украины.

Источник: российский "Интерфакс", цитирующий Захарову

Прямая речь: "Переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик, состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились".

Детали: Она еще раз повторила, что "киевский режим" "уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском". Киев не считает их самостоятельными единицами в переговорах.

Предыстория:

  • Представители Трехсторонней контактной группы 8 декабря обсуждали возможности усиления режима прекращения огня на востоке Украины, но не пришли к согласию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияТКГ
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