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НАБУ третий раз просит офис Венедиктовой отдать дело Татарова

Понедельник, 8 февраля 2021, 15:30

Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Источник: пресс-служба НАБУ

Прямая речь: "НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ.

Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года".

Детали: В НАБУ утверждают, что дело в отношении Татарова должно быть в бюро так же как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.

Детективы сообщают, что уже в третий раз пытаются истребовать указанное уголовное дело в ОГП.

Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) офис генпрокурора проигнорировал.

В бюро отмечают, что все манипуляции, которые использует ОГП, чтобы не отдавать дело Татарова, направлены на вмешательство в деятельность НАБУ.

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Предыстория:

  • 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Украинская правда
Темы: ТатаровНАБУОфис генпрокурораВенедиктоваОфис президента


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