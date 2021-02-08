НАБУ третий раз просит офис Венедиктовой отдать дело Татарова

Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Источник: пресс-служба НАБУ

Прямая речь: "НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ.

Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года".

Детали: В НАБУ утверждают, что дело в отношении Татарова должно быть в бюро так же как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.

Детективы сообщают, что уже в третий раз пытаются истребовать указанное уголовное дело в ОГП.

Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) офис генпрокурора проигнорировал.

В бюро отмечают, что все манипуляции, которые использует ОГП, чтобы не отдавать дело Татарова, направлены на вмешательство в деятельность НАБУ.

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