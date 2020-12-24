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Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и отдал СБУ

Четверг, 24 декабря 2020, 10:59

Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Источник: собеседники Украинской правды, "Слидство.Инфо"

Детали: Как раз в четверг, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избирать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя главы ОП под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Но утром, еще до начала заседания суда, Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ.

Соответствующее решение подписал заместитель главы ОГП Алексей Симоненко.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому Печерский суд таких решений принимать не может.

По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной
  • 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Темы: ТатаровСБУНАБУОфис генпрокурораОфис президента


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