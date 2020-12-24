Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и отдал СБУ

Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Источник: собеседники Украинской правды, "Слидство.Инфо"

Детали: Как раз в четверг, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избирать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя главы ОП под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Но утром, еще до начала заседания суда, Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ.

Соответствующее решение подписал заместитель главы ОГП Алексей Симоненко.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генерального прокурора принять такое решение и передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому Печерский суд таких решений принимать не может.

По данным журналистов, это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря оставил решение Печерского райсуда Киева в силе.

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