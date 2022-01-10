Порошенко из-за границы заплатил 11 миллионов своим юристам
Понедельник, 10 января 2022, 14:57
Бывший президент Петр Порошенко, находящийся сейчас за пределами Украины, задекларировал расходы почти 11 миллионов гривен на юридические услуги.
Источник: его декларация от 6 января на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции
Детали: Документ касается существенных изменений в имущественном состоянии.
В декларации Порошенко указывает, что 29 декабря 2021 года потратил на юридические услуги 10 990 059 гривен.
Приблизительно в то же время он сообщал, что находится в Польше.
Предыстория:
- 17 декабря следователи ГБР попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове на допрос в бюро. Но бывший президент быстро сел в машину и уехал, крикнув водителю на русском языке: "Поехали, е.. твою мать!"
- После этого Порошенко заявил, что уехал по делам за границу и вернется только в первой половине января.
- Еще позже он сообщил, что его "командировка" затягивается и вернется он уже во второй половине января.
- Между тем, правоохранители направили по почте пятому президенту подозрение в государственной измене и содействии террористам в деле о поставках угля из Донбасса, где также фигурирует кум Путина Виктор Медведчук.
- Защиту Порошенко осуществляют двое юристов – Игорь Головань, давно работающий с пятым президентом, и Илья Новиков, известный российский адвокат.
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Украинская правда