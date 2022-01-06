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СМИ: Выпущенная КНДР ракета была гиперзвуковой

Четверг, 6 января 2022, 04:21
ФОТО: GETTY IMAGES

Снаряд, выпущенный на этой неделе Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA

Детали: Отмечается, что во время испытания "гиперзвуковая планирующая боеголовка" отделилась от своего ракетного ускорителя и маневрировала на 120 км в сторону, прежде чем точно поразила цель на расстоянии 700 км. KCNA сообщило, что тест также подтвердил такие компоненты, как управление полетом и способность работать зимой, а ракета продемонстрировала свою способность совмещать "многоступенчатый полет с планерным прыжком и сильное боковое маневрирование".

Что предшествовало:

  • Накануне сообщалось, что Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону восточных вод.
  • Это первый подобный запуск с тех пор, как Северная Корея опробовала серию новых видов оружия, в частности баллистические ракеты, с сентября по ноябрь.
  • Государственный департамент США заявил, что испытание нарушило многочисленные резолюции Совета безопасности ООН и представляет угрозу соседям Северной Кореи и международному сообществу.
  • Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: Северная Кореяоружие
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