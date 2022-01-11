Более половины европейцев могут быть заражены Омикроном до конца зимы – ВОЗ

Руководство Всемирной организации здравоохранения ожидает, что к началу весны более половины жителей Европы могут заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Источник: the Guardian с комментарием директора Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге

Прямая речь Клюге: "С такими темпами, более 50% населения региона будет заражено "Омикроном" в течение следующих шести-восьми месяцев.

Я глубоко обеспокоен тем, что мы еще не ощутили полную силу нового штамма в тех странах (Европы – ред.), где уровень вакцинации значительно ниже, и где течение болезни у невакцинированных будет еще хуже".

Детали: В ВОЗ добавили, что за первую неделю года в Европе зарегистрировали 7 миллионов случаев заражения новым штаммом. Этот показатель вдвое больше, чем совокупное количество случаев за две последние недели 2021 года.

Случаи заражения новым штаммом зафиксировали в 50 из 53 стран континента.

Клюге подчеркнул, что из-за большей заразности нового штамма медицинским системам угрожают "беспрецедентно" высокое количество госпитализаций.

Он призвал правительства стран действовать "немедленно", чтобы уменьшить губительные последствия для системы здравоохранения от "Омикрона", в частности, ускорить темпы прививки бустерной дозой медицинских работников.

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