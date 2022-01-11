Более половины европейцев могут быть заражены Омикроном до конца зимы – ВОЗ
Руководство Всемирной организации здравоохранения ожидает, что к началу весны более половины жителей Европы могут заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Источник: the Guardian с комментарием директора Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге
Прямая речь Клюге: "С такими темпами, более 50% населения региона будет заражено "Омикроном" в течение следующих шести-восьми месяцев.
Я глубоко обеспокоен тем, что мы еще не ощутили полную силу нового штамма в тех странах (Европы – ред.), где уровень вакцинации значительно ниже, и где течение болезни у невакцинированных будет еще хуже".
Детали: В ВОЗ добавили, что за первую неделю года в Европе зарегистрировали 7 миллионов случаев заражения новым штаммом. Этот показатель вдвое больше, чем совокупное количество случаев за две последние недели 2021 года.
Случаи заражения новым штаммом зафиксировали в 50 из 53 стран континента.
Клюге подчеркнул, что из-за большей заразности нового штамма медицинским системам угрожают "беспрецедентно" высокое количество госпитализаций.
Он призвал правительства стран действовать "немедленно", чтобы уменьшить губительные последствия для системы здравоохранения от "Омикрона", в частности, ускорить темпы прививки бустерной дозой медицинских работников.
Предыстория:
- Ранее в ВОЗ заявляли, что заражение штаммом "Омикрон" вызывает более легкие симптомы, чем при других штаммах коронавируса. В то же время глава ВОЗ Тедрос Гебреисус надеется на окончание пандемии COVID-19 в 2022 году.
- В Европе наибольшее количество ежедневных заражений во Франции, за ней следует Британия.
- В Украине на 10 января базовый курс прививки против коронавируса получили более 14 миллионов человек, что составляет почти половину взрослого населения страны. В то же время, в настоящее время активных случаев заболевания в Украине меньше 100 тысяч.
- Производитель одной из вакцин Pfizer планирует выпустить новую вакцину, которая будет работать непосредственно против штамма "Омикрон".