Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Китай закрыл на карантин еще один город-миллионник из-за 3 случаев COVID-19

Вторник, 4 января 2022, 18:53
Фото: Getty Images

Китайское правительство ввело суровый локдаун в еще одном многомиллионном городе Юйчжоу из-за 3 случаев бессимптомного течения болезни COVID-19.

Источник: the Guardian

Детали: Правительство приостановило работу общественного транспорта в городе и запретило передвижение на автомобилях.

В большинстве районов города жителям запрещено покидать свои дома, а еще в нескольких также запретили кому-либо заходить в здания.

Власть разрешила работать только предприятиям, производящим жизненно необходимые вещи. Все развлекательные заведения и магазины закрыты.

В понедельник в Китае зарегистрировали всего 175 случаев заболевания. В провинции Хэнань, в котором расположен Ючжоу, зарегистрировали 5 случаев заболевания, включая три уже упомянутых.

В китайских соцсетях отдельные пользователи выразили удивление такими строгими мерами из-за тройки случаев заражения, но в целом большинство сообщений согласны с реакцией правительства на случаи заражения в регионе.

Справка: В Юйчжоу живут более 1,2 миллиона человек. Китайское правительство соблюдает строгие ограничения, чтобы не допускать попадания вируса в страну и его дальнейшего распространения.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.

Предыстория: 

  • В начале декабря китайское правительство ввело суровый локдаун в городе Сиань с населением 13 миллионов жителей. Тогда медики заявляли о сотне случаев, но в начале января общее количество заболевших в городе достигло тысячи.
  • 14 декабря китайское правительство сообщило о первом случае заражения штаммом "Омикрон" в стране.
  • В октябре китайское правительство вводило подобный строгий карантин в многомиллионном городе Ланьчжоу. Его население составляет более 4 миллионов.

Украинская правда
Темы: КитайкоронавирусCovid-2019локдаункарантин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
Китай
В Китае город закрыли на карантин из-за 3 случаев Covid
Россия, США, Китай, Британия и Франция заявили о недопущении ядерной войны
Спутники Маска чуть не столкнулись с китайской космической станцией, Пекин пожаловался в ООН
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...