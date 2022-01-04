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Китай закрыл на карантин еще один город-миллионник из-за 3 случаев COVID-19

Вторник, 4 января 2022, 17:53
Китай закрыл на карантин еще один город-миллионник из-за 3 случаев COVID-19
Фото: Getty Images

Китайское правительство ввело суровый локдаун в еще одном многомиллионном городе Юйчжоу из-за 3 случаев бессимптомного течения болезни COVID-19.

Источник: the Guardian

Детали: Правительство приостановило работу общественного транспорта в городе и запретило передвижение на автомобилях.

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В большинстве районов города жителям запрещено покидать свои дома, а еще в нескольких также запретили кому-либо заходить в здания.

Власть разрешила работать только предприятиям, производящим жизненно необходимые вещи. Все развлекательные заведения и магазины закрыты.

В понедельник в Китае зарегистрировали всего 175 случаев заболевания. В провинции Хэнань, в котором расположен Ючжоу, зарегистрировали 5 случаев заболевания, включая три уже упомянутых.

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В китайских соцсетях отдельные пользователи выразили удивление такими строгими мерами из-за тройки случаев заражения, но в целом большинство сообщений согласны с реакцией правительства на случаи заражения в регионе.

Справка: В Юйчжоу живут более 1,2 миллиона человек. Китайское правительство соблюдает строгие ограничения, чтобы не допускать попадания вируса в страну и его дальнейшего распространения.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.

Предыстория: 

  • В начале декабря китайское правительство ввело суровый локдаун в городе Сиань с населением 13 миллионов жителей. Тогда медики заявляли о сотне случаев, но в начале января общее количество заболевших в городе достигло тысячи.
  • 14 декабря китайское правительство сообщило о первом случае заражения штаммом "Омикрон" в стране.
  • В октябре китайское правительство вводило подобный строгий карантин в многомиллионном городе Ланьчжоу. Его население составляет более 4 миллионов.

Украинская правда
Темы: КитайкоронавирусCovid-2019локдаункарантин
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