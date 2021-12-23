В Китае закрыли на карантин город-миллионник из-за сотни случаев COVID-19

Правительство Китая ввело жесткий локдаун в многомиллионном городе Сиань из-за 127 случаев заражения коронавирусом.

Источник: the Guardian

Детали: Локдаун был введен поздно вечером 22 декабря.

Всем жителям города запрещено покидать дома. Раз в двое суток можно выходить с целью покупки жизненно необходимых товаров.

Въезд и выезд из города также запрещен. В исключительных случаях его могут разрешить с официальным разрешением центральной власти.

Первый случай заражения был обнаружен в местном университете. В ходе массового тестирования медики обнаружили 127 случаев заражения в городе.

Всего 22 декабря в Китае зарегистрировали 71 случай заражения, 63 из которых были в Сиане.

Справка: В Сиане живет свыше 13 миллионов человек. Китайское правительство придерживается политики строгих ограничений, чтобы не допускать попадания вируса в страну и дальнейшего распространения.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.

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