В Китае закрыли на карантин город-миллионник из-за сотни случаев COVID-19
Правительство Китая ввело жесткий локдаун в многомиллионном городе Сиань из-за 127 случаев заражения коронавирусом.
Источник: the Guardian
Детали: Локдаун был введен поздно вечером 22 декабря.
Всем жителям города запрещено покидать дома. Раз в двое суток можно выходить с целью покупки жизненно необходимых товаров.
Въезд и выезд из города также запрещен. В исключительных случаях его могут разрешить с официальным разрешением центральной власти.
Первый случай заражения был обнаружен в местном университете. В ходе массового тестирования медики обнаружили 127 случаев заражения в городе.
Всего 22 декабря в Китае зарегистрировали 71 случай заражения, 63 из которых были в Сиане.
Справка: В Сиане живет свыше 13 миллионов человек. Китайское правительство придерживается политики строгих ограничений, чтобы не допускать попадания вируса в страну и дальнейшего распространения.
Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.
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