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В Китае закрыли на карантин город-миллионник из-за сотни случаев COVID-19

Четверг, 23 декабря 2021, 12:53

Правительство Китая ввело жесткий локдаун в многомиллионном городе Сиань из-за 127 случаев заражения коронавирусом.

Источник: the Guardian

Детали: Локдаун был введен поздно вечером 22 декабря.

Всем жителям города запрещено покидать дома. Раз в двое суток можно выходить с целью покупки жизненно необходимых товаров.

Въезд и выезд из города также запрещен. В исключительных случаях его могут разрешить с официальным разрешением центральной власти.

Первый случай заражения был обнаружен в местном университете. В ходе массового тестирования медики обнаружили 127 случаев заражения в городе.

Всего 22 декабря в Китае зарегистрировали 71 случай заражения, 63 из которых были в Сиане.

Справка: В Сиане живет свыше 13 миллионов человек. Китайское правительство придерживается политики строгих ограничений, чтобы не допускать попадания вируса в страну и дальнейшего распространения.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года.

Предыстория: 

  • 14 декабря китайское правительство сообщило о первом случае заражения штаммом "Омикрон" в стране.
  • В октябре китайское правительство вводило подобный строгий карантин в многомиллионном городе Ланьчжоу. Его население составляет более 4 миллионов.

Украинская правда
Темы: КитайкоронавирусCovid-2019локдаун
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