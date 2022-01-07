Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не сравнивают ситуации в Украине и в Казахстане, однако предостерег от того, что русских может быть сложно заставить уйти.

Источник: Блинкен в пятницу, сообщает CNN

Детали: Блинкен заявил, что США по-прежнему "очень обеспокоены продолжающимся чрезвычайным положением" в Казахстане, и у них есть вопросы по поводу запроса страны о предоставлении миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Прямая речь: "Мне кажется, что казахстанские власти и правительство способны надлежащим образом реагировать на протесты, уважая права протестующих и при этом поддерживать закон и порядок… Поэтому непонятно, почему они чувствуют потребность в какой-либо помощи извне".

Больше деталей: Блинкен выразил надежду, что правительство Казахстана решит "фундаментально экономические и политические" проблемы, которые, по его словам, привели к протестам.

По словам Госсекретаря, США не сравнивают то, что происходит в Украине и в Казахстане.

В то же время он добавил: "Один из уроков недавней истории заключается в том, что, когда русские находятся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти".

Предыстория:

Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также отправку своих военных анонсировала Беларусь. Позже такие решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.

Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.

По последним данным МВД Казахстана, в ходе протестов в стране было задержано более 3800 человек, 26 протестующих убито и 26 – ранено.

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