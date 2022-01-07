Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

Пятница, 7 января 2022, 22:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не сравнивают ситуации в Украине и в Казахстане, однако предостерег от того, что русских может быть сложно заставить уйти.

Источник: Блинкен в пятницу, сообщает CNN

Детали: Блинкен заявил, что США по-прежнему "очень обеспокоены продолжающимся чрезвычайным положением" в Казахстане, и у них есть вопросы по поводу запроса страны о предоставлении миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Реклама:

Прямая речь: "Мне кажется, что казахстанские власти и правительство способны надлежащим образом реагировать на протесты, уважая права протестующих и при этом поддерживать закон и порядок… Поэтому непонятно, почему они чувствуют потребность в какой-либо помощи извне".

Больше деталей: Блинкен выразил надежду, что правительство Казахстана решит "фундаментально экономические и политические" проблемы, которые, по его словам, привели к протестам.

По словам Госсекретаря, США не сравнивают то, что происходит в Украине и в Казахстане.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время он добавил: "Один из уроков недавней истории заключается в том, что, когда русские находятся в вашем доме, иногда очень трудно заставить их уйти".

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также отправку своих военных анонсировала Беларусь. Позже такие решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • По последним данным МВД Казахстана, в ходе протестов в стране было задержано более 3800 человек, 26 протестующих убито и 26 – ранено.

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Темы: СШАКазахстанРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: