В МИД РФ ответили Блинкену: Когда в доме американцы, сложно остаться в живых
В МИД России в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении Казахстана заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".
Источник: МИД РФ в Telegram
Детали: В ведомстве заявили, что Блинкен "в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане", прокомментировав отправку российских военных в эту страну фразой: "Один урок из недавней истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".
Дословно МИД РФ: "Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным.
Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей".
Что предшествовало: 7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не сравнивают ситуации в Украине и в Казахстане, однако предостерег от того, что русских может быть сложно заставить уйти.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки.
- Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- В ходе подавления протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.
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