В МИД РФ ответили Блинкену: Когда в доме американцы, сложно остаться в живых

В МИД России в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении Казахстана заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

Источник: МИД РФ в Telegram

Детали: В ведомстве заявили, что Блинкен "в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане", прокомментировав отправку российских военных в эту страну фразой: "Один урок из недавней истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

Дословно МИД РФ: "Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным.

Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей".

Что предшествовало: 7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не сравнивают ситуации в Украине и в Казахстане, однако предостерег от того, что русских может быть сложно заставить уйти.

Предыстория:

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