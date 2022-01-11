В России рассказали, сколько их "миротворцы" пробудут в Казахстане

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом государстве.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на селекторном совещании 11 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 11 января

Прямая речь Шойгу: "Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан, естественно, по решению руководства республики Казахстан".

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Детали: Шойгу добавил, что "в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

По его словам, на развертывание "коллективных миротворческих сил" понадобилось всего трое суток. За это время самолеты Воздушно-космических сил России перебросили личный состав и технику.

Песков в свою очередь подчеркнул, что сроки действия миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане может определить только руководство этой страны, а Москва в эти вопросы якобы не вмешивается.

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Что было раньше: 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод "миротворцев" из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

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