В России рассказали, сколько их "миротворцы" пробудут в Казахстане
Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом государстве.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на селекторном совещании 11 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 11 января
Прямая речь Шойгу: "Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан, естественно, по решению руководства республики Казахстан".
Детали: Шойгу добавил, что "в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".
По его словам, на развертывание "коллективных миротворческих сил" понадобилось всего трое суток. За это время самолеты Воздушно-космических сил России перебросили личный состав и технику.
Песков в свою очередь подчеркнул, что сроки действия миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане может определить только руководство этой страны, а Москва в эти вопросы якобы не вмешивается.
Что было раньше: 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод "миротворцев" из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.
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Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщало о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.