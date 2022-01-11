Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Казахстана заявил о завершении основной миссии ОДКБ

Вторник, 11 января 2022, 07:18
Президент Казахстана заявил о завершении основной миссии ОДКБ
Касым-Жомарт Токаев, фото Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе "миротворческих" сил с 13 января.

Источник: Zakon.kz, запись заявления Токаева

Прямая речь: "Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".

Реклама:

Этому предшествовало: 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2 030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщало о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота".

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ждать

Пока не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном

Темы: Казахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
В России рассказали, сколько их "миротворцы" пробудут в Казахстане
В Казахстане заявляют о 9 900 задержанных
В Казахстане – новый премьер
Токаев запретил повышать зарплаты чиновникам и выводить капитал
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: