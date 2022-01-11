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Президент Казахстана заявил о завершении основной миссии ОДКБ

Вторник, 11 января 2022, 08:18
Касым-Жомарт Токаев, фото Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе "миротворческих" сил с 13 января.

Источник: Zakon.kz, запись заявления Токаева

Прямая речь: "Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".

Этому предшествовало: 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2 030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщало о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота".

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Темы: Казахстан


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