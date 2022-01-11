Президент Казахстана заявил о завершении основной миссии ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе "миротворческих" сил с 13 января.

Источник: Zakon.kz, запись заявления Токаева

Прямая речь: "Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".

Токаев объявляет о о завершении основной миссии ОДКБ в стране.



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Видео: трансляция «Хабар 24» pic.twitter.com/3cQG3XETvc — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 11, 2022

Этому предшествовало: 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2 030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

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