Президент Казахстана заявил о завершении основной миссии ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии ОДКБ в стране и выводе "миротворческих" сил с 13 января.
Источник: Zakon.kz, запись заявления Токаева
Прямая речь: "Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней".
Токаев объявляет о о завершении основной миссии ОДКБ в стране.
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Видео: трансляция «Хабар 24» pic.twitter.com/3cQG3XETvc
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 11, 2022
Этому предшествовало: 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2 030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщало о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота".
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