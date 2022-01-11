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Ермак уверен, что агрессия Путина будет ошибкой России и стран, которые это допустят

Вторник, 11 января 2022, 22:26

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться.

Источник: Ермак в интервью европейским СМИ, которого цитирует "Офис президента"

Детали: Ермак дал интервью журналистам европейских СМИ: Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro, L'Opinion и Radio France (Франция), TVN (Польша).

Глава ОП сообщил журналистам, что агрессия президента России Владимира Путина против Украины будет величайшей ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться. Также это будет иметь необратимые последствия.

Ермак с журналистами обсудил вопросы ситуации безопасности на Донбассе и вокруг границ Украины, а также проинформировал представителей медиа о ходе переговоров в рамках Нормандского формата на уровне политических советников лидеров государств-участников.

Предыстория:

  • В Министерстве обороны России заявили, что опрокидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. Сообщается, что на обучение направлено около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.
  • Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, а также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.
  • Ранее американское издание New York Times написало, что РФ начала опрокидывать к границам Украины военные вертолеты. По мнению авторов статьи, это может являться сигналом, что подготовка к потенциальному нападению России на Украину продолжается.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакОфис президентавойнаРосcия
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