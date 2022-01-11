Ермак уверен, что агрессия Путина будет ошибкой России и стран, которые это допустят

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что агрессия России против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться.

Источник: Ермак в интервью европейским СМИ, которого цитирует "Офис президента"

Детали: Ермак дал интервью журналистам европейских СМИ: Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro, L'Opinion и Radio France (Франция), TVN (Польша).

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Глава ОП сообщил журналистам, что агрессия президента России Владимира Путина против Украины будет величайшей ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться. Также это будет иметь необратимые последствия.

Ермак с журналистами обсудил вопросы ситуации безопасности на Донбассе и вокруг границ Украины, а также проинформировал представителей медиа о ходе переговоров в рамках Нормандского формата на уровне политических советников лидеров государств-участников.

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