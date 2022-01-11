Єрмак впевнений, що агресія Путіна буде помилкою Росії та країн, які це допустять

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю європейським ЗМІ, якого цитує "Офіс президента"

Деталі: Єрмак дав інтерв’ю журналістам європейських ЗМІ: Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L'Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).

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Глава ОП повідомив журналістам, що агресія президента Росії Володимира Путіна проти України буде величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку країн, які дозволять цьому відбутися. Також це матиме незворотні наслідки.

Єрмак з журналістами обговорив питання безпекової ситуації на Донбасі та навколо кордонів України, а також поінформував представників медіа про перебіг перемовин у межах Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць.

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