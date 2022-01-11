Єрмак впевнений, що агресія Путіна буде помилкою Росії та країн, які це допустять
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що агресія Росії проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися.
Джерело: Єрмак в інтерв’ю європейським ЗМІ, якого цитує "Офіс президента"
Деталі: Єрмак дав інтерв’ю журналістам європейських ЗМІ: Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L'Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).
Глава ОП повідомив журналістам, що агресія президента Росії Володимира Путіна проти України буде величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку країн, які дозволять цьому відбутися. Також це матиме незворотні наслідки.
Єрмак з журналістами обговорив питання безпекової ситуації на Донбасі та навколо кордонів України, а також поінформував представників медіа про перебіг перемовин у межах Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць.
Нагадаємо:
- У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань. Повідомляється, що на навчання направлено близько 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки.
- Маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують з Україною, а також у Смоленській області, розташованій за 100 км від українського кордону.
- Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почала перекидати до кордонів України військові гелікоптери. На думку авторів статті, це може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу Росії на Україну продовжується.