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Нуланд: США готовят "очень болезненные санкции" против России

Среда, 12 января 2022, 01:08
Виктория Нуланд, фото: Getty Images

В случае дальнейшей российской эскалации Штаты совместно с европейскими союзниками готовят пакет "очень болезненных" санкций.

Источник: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге, Укринформ

Прямая речь: "Мы очень уверены в консультациях, которые мы проводим с нашими союзниками и партнерами. Мы работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях – начиная с президента".

"Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России".

Детали: По ее словам, США и Европа имеют общее понимание того, какие финансовые санкции нужно будет применить против России. Кроме того, обсуждаются экспортные ограничения, "которые будут иметь болезненное влияние на Россию".

Замгоссекретаря также подчеркнула, что санкции против России могут вводиться по уже отработанному сценарию.

Она снова подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в договоренностях с европейскими союзниками относительно "очень болезненного (для России – ред.) пакета" санкций.

Напомним: Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины.

Темы: СШАРосcиясанкции


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