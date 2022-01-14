Российской армии не хватает грузовиков для быстрого вторжения в Украину – Forbes

В американском издании Forbes считают, что в российской армии не хватbn грузовиков для быстрой транспортировки техники в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина

Прямая речь Вершинина: "Российской армии не хватает грузовиков, чтобы обеспечить логистическую потребность в транспортировке техники на расстоянии 90 миль (около 145 км – ред.) от своих складов боеприпасов.

Российская армия располагает 10 бригадами материально-технического обеспечения. Каждая управляет около 400 грузовиками. Даже если предположить, что россияне мобилизуют каждую бригаду и все грузовики будут исправны в течении всей военной кампании, имеющихся грузовиков не хватит.

Хотя каждая армия имеет свои отличия, обычно в одной армии (как военном соединении – ред.) имеется от 56 до 90 установок залпового огня. Чтобы заполнить только одну установку для выстрела, боеприпасы заполняют весь кузов грузовика. То есть, если одна армия будет планировать осуществить один залп, нужно применить от 56 до 90 грузовиков одновременно.

Чтобы пополнить установки для одного залпа, придется забрать половину возможности одной бригады материально-технического обеспечения в поставке амуниции. Однако, (возле границ Украины также размещены – ред.) от 6 до 9 батальонов сухопутной артиллерии, 9 батальонов средств противовоздушной защиты, 12 батальонов пехоты механизированных войск и разведки, от 3 до 5 танковых батальонов, минометы, противотанковые гранатометы, куча стрелкового оружия, а еще же нужно совершать поставки провианта, медикаментов и инженерных средств".

Детали: Эксперты в статье доказывают, что российское военное руководство зависит от исправности своих железнодорожных путей и транспортных вагонов. К границам Украины технику и личный состав преимущественно доставляли по железным путям.

Однако российские поезда не могут подъезжать к линии фронта на территории Украины. Для опертианвого и бесперебойного осуществления боевых задач российской армии придется использовать грузовые автомобили.

Эксперты предполагают, что российский военный штаб может решить доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом, но этого, по их мнению, также недостаточно.

Авторы статьи подчеркивают, что украинской армии следует учесть этот недостаток в логистике российской армии. В случае полномасштабного вторжения России они советуют украинскому командованию рассматривать также "скучные", по их словам, цели, в том числе - грузовые автомобили россиян.

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