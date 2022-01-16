Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Порошенко считает, что его самолет могут посадить в другом аэропорту

Воскресенье, 16 января 2022, 16:14
Порошенко считает, что его самолет могут посадить в другом аэропорту
Порошенко в Варшаве 16 января, фото Севгиль Мусаевой, УП

Экс-президент Петр Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту Борисполь вместо Жулян, как запланировано.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве

Прямая речь: "Я тоже лечу с вами, я не буду рядом лететь на каком-нибудь отдельном чартере. Мы с вами летим лоу-костом, это круто... Могут ли его (самолет – ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером Романом Протасевичем – ред.) – где, что, куда сажать. Потому что они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет".

Реклама:

Детали: Порошенко также заявил, что не будет собирать "тревожный чемоданчик" и другим не советует.

Прямая речь: "Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собрал, не собираю и собирать не буду, потому что я считаю, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе, то получаешь победу, если готовишь чемоданчик, то получаешь чемоданчик. И вам не советую их собирать.

Мои принципиальные позиции за последние годы по отношению к Путину были таковы: не бойся Путина точно, не верь Путину точно и держи единство вокруг Украины. Сегодня, к сожалению, все это относится на гораздо более низкую позицию к Зеленскому: не бойтесь Зеленского, не верьте Зеленскому и держите единство демократической оппозиции".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Отвечая на вопрос, не может ли Россия использовать противостояние Порошенко и Зеленского в своих целях, экс-президент ответил: "Россия уже очень активно использует этот вопрос. Если вы посмотрите Соловьева, Киселева… По всем этим программам это сегодня одна из главных тем. И, безусловно, это используется в пропагандистской борьбе, и это свидетельствует о неадекватности и некомпетентности украинской власти при реализации этих сценариев".

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Севгиль Мусаева, Катерина Тищенко, УП
Темы: Порошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: