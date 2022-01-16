Порошенко считает, что его самолет могут посадить в другом аэропорту

Экс-президент Петр Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту Борисполь вместо Жулян, как запланировано.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве

Прямая речь: "Я тоже лечу с вами, я не буду рядом лететь на каком-нибудь отдельном чартере. Мы с вами летим лоу-костом, это круто... Могут ли его (самолет – ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером Романом Протасевичем – ред.) – где, что, куда сажать. Потому что они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет".

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Детали: Порошенко также заявил, что не будет собирать "тревожный чемоданчик" и другим не советует.

Прямая речь: "Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собрал, не собираю и собирать не буду, потому что я считаю, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе, то получаешь победу, если готовишь чемоданчик, то получаешь чемоданчик. И вам не советую их собирать.

Мои принципиальные позиции за последние годы по отношению к Путину были таковы: не бойся Путина точно, не верь Путину точно и держи единство вокруг Украины. Сегодня, к сожалению, все это относится на гораздо более низкую позицию к Зеленскому: не бойтесь Зеленского, не верьте Зеленскому и держите единство демократической оппозиции".

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Больше деталей: Отвечая на вопрос, не может ли Россия использовать противостояние Порошенко и Зеленского в своих целях, экс-президент ответил: "Россия уже очень активно использует этот вопрос. Если вы посмотрите Соловьева, Киселева… По всем этим программам это сегодня одна из главных тем. И, безусловно, это используется в пропагандистской борьбе, и это свидетельствует о неадекватности и некомпетентности украинской власти при реализации этих сценариев".

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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