Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники уверяют, что не препятствовали Порошенко: паспорт не отбирали

Понедельник, 17 января 2022, 09:32
Пограничники уверяют, что не препятствовали Порошенко: паспорт не отбирали
фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба уверяет, что пограничники не препятствовали возвращению пятого президента Петра Порошенко в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко соблюдали нормы законодательства…

Реклама:

В ходе мер контроля о прибытии Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов.

Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, которые утверждали якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину".

Детали: В пограничной службе объяснили, что сообщили правоохранителям о прибытии Порошенко, потому что ГПСУ на границе обеспечивает розыск лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по Конституции, ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину: "Жаль, что не все граждане, в том числе народные депутаты и 5-й президент Украины, не осведомлены со статьей 33 Конституции Украины", - говорится в сообщении пограничной службы.

Также отмечается, что некоторое время занимает сам процесс прохождения пограничного контроля, но сразу же после оформления документации Порошенко пропустили в Украину.

Что предшествовало: После приземления в Украине Порошенко заявил, что около 15 минут стражи порядка, часть из которых была переодета в форму пограничников, часть из них была в черной форме, пытались не допустить его на территорию Украины.

Он сказал, что у него забрали паспорт и более 15 минут проверяли его: "Они объясняли, что должны установить мое лицо, потому что они сомневаются, что я Порошенко".

Порошенко также заявил, что прямо из аэропорта направится в Печерский суд, где в 11.00 назначено заседание по избранию ему меры пресечения.

Предыстория:

  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Сам Порошенко считает дело против него заказным.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Узнать больше: Порошенко возвращается. Его ждет дело о госизмене. Онлайн

Украинская правда
Темы: ПорошенкоПограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: