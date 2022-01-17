Пограничники уверяют, что не препятствовали Порошенко: паспорт не отбирали

Государственная пограничная служба уверяет, что пограничники не препятствовали возвращению пятого президента Петра Порошенко в Украину.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко соблюдали нормы законодательства…

В ходе мер контроля о прибытии Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов.

Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, которые утверждали якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину".

Детали: В пограничной службе объяснили, что сообщили правоохранителям о прибытии Порошенко, потому что ГПСУ на границе обеспечивает розыск лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда.

В то же время, по Конституции, ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину: "Жаль, что не все граждане, в том числе народные депутаты и 5-й президент Украины, не осведомлены со статьей 33 Конституции Украины", - говорится в сообщении пограничной службы.

Также отмечается, что некоторое время занимает сам процесс прохождения пограничного контроля, но сразу же после оформления документации Порошенко пропустили в Украину.

Что предшествовало: После приземления в Украине Порошенко заявил, что около 15 минут стражи порядка, часть из которых была переодета в форму пограничников, часть из них была в черной форме, пытались не допустить его на территорию Украины.

Он сказал, что у него забрали паспорт и более 15 минут проверяли его: "Они объясняли, что должны установить мое лицо, потому что они сомневаются, что я Порошенко".

Порошенко также заявил, что прямо из аэропорта направится в Печерский суд, где в 11.00 назначено заседание по избранию ему меры пресечения.

Предыстория:

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Сам Порошенко считает дело против него заказным.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

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