Офис генпрокурора просит для Порошенко арест или миллиард залога – СМИ

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную в ведомстве

Дословно источник в ОГП: "В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиард гривен".

Детали: Кроме того, пишет издание, в Печерском райсуде столицы состоялось закрытое заседание, в ходе которого судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения.

Что было раньше: Украинская правда узнала, что в ОГП подписали ходатайство об аресте Порошенко, а Печерский суд столицы разрешил его задержать, чтобы доставить в суд для избрания меры пресечения.

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину в первой половине января и тогда поговорят.

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