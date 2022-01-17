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У Порошенко забирали паспорт, он все же пересек границу

Понедельник, 17 января 2022, 08:34
У Порошенко забирали паспорт, он все же пересек границу
Порошенко на таможенном контроле. Фото Севгиль Мусаевой, УП

Пятый президент Петр Порошенко прилетел в Киев, на таможенном контроле у него забрали паспорт.

Источник: собственный корреспондент "Украинской правды" с места событий 

Прямая речь Порошенко: "У меня забрали паспорт. Они не допускают меня на территорию Украины".

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Детали: На таможенный контроль прибыли сотрудники ГБР.

Порошенко сказал, что его не пропускают в Украину и просил вернуть ему паспорт. Возникла толкотня между сторонниками экс-президента и пограничниками.

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Через несколько минут пятому президенту вернули его паспорт.

По словам Порошенко, это произошло после указания следователя ГБР.

Пятый президент пересек границу Украины.

В аэропорту Порошенко заявил, что сотрудники ГБР, "часть из которых переоделись пограничниками, в течение 15 мин пытались не допустить" его на территорию Украины.

По его словам, паспорт у него изъяли якобы для того, чтобы "установить его личность".

Сейчас Порошенко выступает перед своими сторонниками. 

 
Порошенко перед своими сторонниками
Фото Севгиль Мусаевой, УП

Он заявил, что его хотели задержать в аэропорту, но "испугались людей".

По словам Порошенко, он из аэропорта поедет в суд. 

 
Порошенко в аэропорту выступает перед сторонниками
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Прямая речь пятого президента: "Сейчас мы двигаемся на суд, где дадим им бой... Я вас всех жду возле суда".

Детали: Немного позже Государственная пограничная служба заявила, что пограничники не препятствовали возвращению пятого президента Петра Порошенко в Украину. В пограничной службе объяснили, что сообщили правоохранителям о прибытии Порошенко, потому что ГПСУ на границе обеспечивает розыск лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда.

Что было раньше: Порошенко 17 января вылетел из Варшавы в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене. 

Читайте также: Порошенко возвращается. Его ждет дело о госизмене. Онлайн

Подробнее о сути дела читайте: "Поехали, ... твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Предыстория:

  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенкогосизмена
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