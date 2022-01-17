У Порошенко забирали паспорт, он все же пересек границу
Пятый президент Петр Порошенко прилетел в Киев, на таможенном контроле у него забрали паспорт.
Источник: собственный корреспондент "Украинской правды" с места событий
Прямая речь Порошенко: "У меня забрали паспорт. Они не допускают меня на территорию Украины".
Детали: На таможенный контроль прибыли сотрудники ГБР.
Порошенко сказал, что его не пропускают в Украину и просил вернуть ему паспорт. Возникла толкотня между сторонниками экс-президента и пограничниками.
Через несколько минут пятому президенту вернули его паспорт.
По словам Порошенко, это произошло после указания следователя ГБР.
Пятый президент пересек границу Украины.
В аэропорту Порошенко заявил, что сотрудники ГБР, "часть из которых переоделись пограничниками, в течение 15 мин пытались не допустить" его на территорию Украины.
По его словам, паспорт у него изъяли якобы для того, чтобы "установить его личность".
Сейчас Порошенко выступает перед своими сторонниками.
Он заявил, что его хотели задержать в аэропорту, но "испугались людей".
По словам Порошенко, он из аэропорта поедет в суд.
Прямая речь пятого президента: "Сейчас мы двигаемся на суд, где дадим им бой... Я вас всех жду возле суда".
Детали: Немного позже Государственная пограничная служба заявила, что пограничники не препятствовали возвращению пятого президента Петра Порошенко в Украину. В пограничной службе объяснили, что сообщили правоохранителям о прибытии Порошенко, потому что ГПСУ на границе обеспечивает розыск лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда.
Что было раньше: Порошенко 17 января вылетел из Варшавы в Киев.
17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
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Подробнее о сути дела читайте: "Поехали, ... твою мать!" История "государственной измены" Порошенко
Предыстория:
- Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.