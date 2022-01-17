У Порошенко забирали паспорт, он все же пересек границу

Пятый президент Петр Порошенко прилетел в Киев, на таможенном контроле у него забрали паспорт.

Источник: собственный корреспондент "Украинской правды" с места событий

Прямая речь Порошенко: "У меня забрали паспорт. Они не допускают меня на территорию Украины".

Детали: На таможенный контроль прибыли сотрудники ГБР.

Порошенко сказал, что его не пропускают в Украину и просил вернуть ему паспорт. Возникла толкотня между сторонниками экс-президента и пограничниками.

Через несколько минут пятому президенту вернули его паспорт.

По словам Порошенко, это произошло после указания следователя ГБР.

Пятый президент пересек границу Украины.

В аэропорту Порошенко заявил, что сотрудники ГБР, "часть из которых переоделись пограничниками, в течение 15 мин пытались не допустить" его на территорию Украины.

По его словам, паспорт у него изъяли якобы для того, чтобы "установить его личность".

Сейчас Порошенко выступает перед своими сторонниками.

Порошенко перед своими сторонниками Фото Севгиль Мусаевой, УП

Он заявил, что его хотели задержать в аэропорту, но "испугались людей".

По словам Порошенко, он из аэропорта поедет в суд.

Порошенко в аэропорту выступает перед сторонниками Фото Эльдара Сарахмана, УП

Прямая речь пятого президента: "Сейчас мы двигаемся на суд, где дадим им бой... Я вас всех жду возле суда".

Детали: Немного позже Государственная пограничная служба заявила, что пограничники не препятствовали возвращению пятого президента Петра Порошенко в Украину. В пограничной службе объяснили, что сообщили правоохранителям о прибытии Порошенко, потому что ГПСУ на границе обеспечивает розыск лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда.

Что было раньше: Порошенко 17 января вылетел из Варшавы в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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